La Difesa non paga l'Imu sugli alloggi

“Il Comune di Udine vanta crediti per Imu non pagata dallo Stato pari a 2,1 milioni di euro, Pordenone 1,5 milioni, Palmanova quasi 500mila. Alloggi del demanio in cui è residente personale militare su cui il ministero della Difesa dovrebbe pagare l’imposta municipale perché non soggetti ad attività istituzionale. Tributi non versati per mancanza di risorse. Una doppia ingiustizia: nei confronti delle famiglie che ogni anno pagano anche se in ristrettezze economiche, e nei confronti delle amministrazioni comunali che con quelle risorse potrebbero garantire servizi alla cittadinanza. Per sollecitare lo Stato a intervenire ho presentato un ordine del giorno collegato alla legge di Bilancio che è stato accolto”. Così il deputato di Forza Italia Roberto Novelli.

“La motivazione addotta dal ministero è incredibile e inaccettabile. Così come è inaccettabile che l’amministrazione centrale non saldi i suoi debiti nei confronti dei Comuni. Con quest’ordine del giorno il governo si è impegnato a valutare la possibilità di agire per provvedere al tempestivo pagamento dei debiti nei confronti dei Comuni interessati. Un passo avanti per sanare questa ingiustizia. Continuerò a tenere alta l’attenzione perché all’impegno assunto dal governo seguano i fatti”, conclude Novelli.