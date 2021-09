La Fai incontra l'assessore Pizzimenti

Nella sede di Udine della Regione, oggi si è svolto un incontro tra l’Assessore alla Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti e l’Associazione Autotrasportatori del Friuli Venezia Giulia (Fai Fvg) rappresentata dalla presidente Marzia Venturini e dal segretario regionale Giulio Zilio.

La categoria ha segnalato alcune criticità che coinvolgono le imprese dell’autotrasporto merci su gomma, tra cui le carenze di personale negli uffici della Motorizzazione Civile, con la conseguenza di ritardi nelle attività di revisione veicoli, immatricolazioni, attività ispettive per accredito aule formazione. Pizzimenti ha assicurato il massimo impegno della Regione per il potenziamento dell’organico con la previsione di avvio di nuovi concorsi e per l’utilizzo nell’immediato di procedure di mobilità del personale.

Si è, inoltre, evidenziato il tema della carenza di autisti di mezzi pesanti, esprimendo apprezzamento per le misure adottate dal Friuli Venezia Giulia per l’incentivazione del conseguimento delle patenti superiori, proponendo che tali misure siano rafforzate e coordinate anche con politiche attive del lavoro tese a promuovere la professione di autista.

Si è discusso, poi, di alcune problematiche della viabilità regionale segnalando le difficoltà che derivano da alcuni divieti della circolazione che coinvolgono i mezzi pesanti, tra cui anche il trasporto eccezionale, ipotizzando forme di ristoro economico alle imprese per i maggiori costi sostenuti.