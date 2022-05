“La Germania nel Parlamento europeo: quale il suo peso?”. È il titolo della conferenza che Matteo Angeli, direttore dell’Associazione parlamentare europea a Strasburgo, terrà online all’Università di Udine giovedì 5 maggio, con inizio alle 12. L’incontro sarà trasmesso in streaming a questo link.

Al centro della relazione di Angeli, il ruolo della Germania come Paese fondatore dell’Unione europea e come Paese leader di un’Europa messa alla prova da tensioni internazionali senza precedenti e da gravi crisi inedite, come la pandemia da Covid. Giornalista e saggista, Angeli lavora nella comunicazione presso il Parlamento europeo a Strasburgo, da dove sarà collegato.

Si tratta del quarto e ultimo appuntamento del ciclo “Quadrante tedesco”, serie di incontri tematici con personalità della cultura e del giornalismo dedicati alla Germania d’oggi. L’iniziativa è coordinata dalle germaniste Elena Polledri e Sandra Paoli del dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società dell’Ateneo friulano.

“Quadrante tedesco” è parte dell’insegnamento di Letteratura e civiltà tedesca del corso di laurea in Mediazione culturale. "L'iniziativa – sottolineano Polledri e Paoli – mira a fornire ai partecipanti conoscenze storiche, culturali, politiche e socio-economiche preziose nel tragitto formativo rivolto alla futura attività lavorativa nel campo delle mediazioni".