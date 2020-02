La giunta Cisint presenta i suoi Macro obiettivi

Lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione, una politica fiscale attenta alle esigenze delle imprese e dei cittadini, la costante attenzione per la salute, il continuo impegno per garantire sicurezza e decoro. Questi i Macro obiettivi dell’amministrazione Cisint contenuti nella mozione che sarà portata all’attenzione del consiglio comunale, come azioni volte a rendere Monfalcone una città ancora più attrattiva, più vivibile, più sicura.

“Abbiamo ricevuto 18 milioni di fondi da parte di Regione e Camera di commercio per lo sviluppo del nostro tessuto economico e per la riqualificazione della città, vogliamo proseguire quindi sulla strada intrapresa per rendere Monfalcone un modello e esemplare di sviluppo attento ai bisogni dei cittadini, delle realtà produttive e del territorio. Con Fincantieri abbiamo avviato un dialogo che non è mai esistito prima, ricordando anche la responsabilità sociale che un’azienda delle sue dimensioni ha. Lo stesso vale per la sanità: ci siamo impegnati e stiamo ottenendo importanti risultati per dare servizi sempre più efficienti per i nostri cittadini”, rimarca il sindaco, Anna Maria Cisint, sintetizzando lo spirito dei Macro obiettivi.

La mozione, ai sensi dell’articolo 29 comma 4 dello Statuto Comunale, prevede varie linee di intervento. La prima riguarda lo sviluppo della competitività del sistema economico monfalconese, quindi anche del lavoro. Il sostegno al tessuto produttivo economico include la promozione delle relazioni con le realtà industriali anche nell’ottica della responsabilità sociale d’impresa e il sostegno della ricollocazione del personale nei casi di crisi aziendali, oltre alla limitazione dei fenomeni di subappalto che possono creare dumping sociale. Per assicurare nuove prospettive alla manodopera locale, si rende necessario il contenimento dell’incremento non giustificato di lavoratori immigrati. Oltre all’impegno per lo sviluppo dell’indotto nella filiera della navalmeccanica, è prevista la promozione del tessuto commerciale e delle piccole e medie imprese, in particolare di quelle sostenibili, anche in collaborazione con il Consorzio per lo Sviluppo Economico. Una voce importante è rappresentata dal sostegno all’economia del mare, con la finalità di promuovere la crescita delle attività portuali, anche nell’ambito del sistema dell’Alto Adriatico, e del polo della nautica. Strettamente connesso al mare e alla nautica è l’aspetto turistico: in questo caso il Comune vuole promuovere le potenzialità e le specificità del territorio.

Per migliorare ulteriormente la vivibilità a Monfalcone, sono previsti interventi in ambito igienico-ambientale, nell’ambito dei progetti “Monfalcone Città Pulita”, “no plastica” e “Città fiorita”, e azioni di risanamento ambientale. La riqualificazione urbana comprende grandi opere, tra cui la riprogettazione del centro storico, la sistemazione del Canale Valentinis, il recupero di Casa Mazzoli e dell’ex mercato coperto di via Resistenza, ma anche interventi di manutenzione stradale e del patrimonio comunale, senza dimenticare edilizia scolastica e impianti sportivi. Anche l’offerta degli alloggi comunali gestiti dall’Ater è inclusa nella riqualificazione, con particolare riguardo per Panzano.

Per una città con servizi più efficienti e meno onerosi si intende consolidare il dialogo fra amministrazione e cittadini, attraverso il costante ascolto delle istanze e delle proposte della comunità e la valorizzazione delle realtà associative, del volontariato e dei Rioni. La politica fiscale sarà sempre più attenta alle esigenze dei cittadini e delle imprese, per consolidare la riduzione della pressione fiscale sviluppata dall’inizio del mandato e sostenere gli insediamenti di attività produttive e quindi l’occupazione. L’abbassamento di Imu e Tari per chi apre nuove attività commerciali passa attraverso gli accordi con le associazioni di categoria, intervenendo sugli oneri d’affitto sia per chi desidera avviare un’attività commerciale sia per i proprietari degli spazi da affittare. Inoltre continuerà il contenimento delle tariffe sui servizi a domanda individuale. Per la crescita dei servizi comunali è prevista anche un’accurata gestione e valorizzazione dell’organico, oltre a un’attenta politica nei confronti delle partecipate che gestiscono servizi pubblici locali.

Alla luce dei considerevoli risultati ottenuti in ambito sanitario, proseguirà il dialogo costante con l’Azienda sanitaria, in modo da garantire l’efficienza dei servizi ospedalieri e territoriali, attuando la riforma sanitaria regionale. Un occhio di riguardo è riservato in questo ambito alle iniziative di riduzione delle gravi conseguenze dell’amianto, quindi a CRUA, Centro pneumologico, bonifiche, sostegno ricerca scientifica.

Anche il progetto “Monfalcone Città Sicura” sarà proseguito e consolidato, attraverso azioni di prevenzione e contrasto al degrado e all’illegalità, grazie al completamento dell’organico della polizia municipale e sempre in raccordo con le forze del territorio. Massima attenzione alle varie fasce d’età: così oltre allo sviluppo ulteriore del Centro Giovani o di Monfalcone “sport City”, è in programma la ristrutturazione dell’ex mercato per farne una struttura per l’attività sportiva dei disabili. Lo stesso sostegno è preventivato per Casa di riposo, centro anziani, servizi domiciliari e quelli rivolte alla prima infanzia, asili nido e sostegno alle famiglie.

I macro obiettivi includono anche lo sviluppo di attività culturali ed eventi: oltre che sul Teatro, e sulla Galleria comunale d’arte contemporanea, il Comune punta sul Muca, anche con un arricchimento delle dotazioni, e sulla realizzazione del nuovo museo del municipio. Da non trascurare la conservazione dell’identità storica della città, anche tramite il ricordo dei 600 anni dell’ingresso nella Repubblica veneziana. Oltre agli eventi tradizionali, ne sono previsti di innovativi come Bike festival, Festa del mare e Geografie.