La Giunta Fvg si riunisce in Fondazione Villa Russiz

La Giunta del Friuli Venezia Giulia si è riunita oggi in Fondazione Villa Russiz, a Capriva del Friuli. Una mattinata che, al termine dell’incontro giuntale, è proseguita assieme al presidente della Fondazione Villa Russiz, Antonio Paoletti, e al consiglio di amministrazione all’interno del comprensorio dalla Casa famiglia alla cantina, per poi approfondire le linee di sviluppo che la Fondazione si è data per il futuro.

Una condivisione, quella tra la Regione e la Camera di commercio Venezia Giulia, che ha consentito di portare equilibrio al forte indebitamento della Fondazione, che metteva a rischio la sua stessa sopravvivenza, ponendo in bilico le attuali funzioni di accoglienza e integrazione di minori con problemi familiari, sociali o assistenziali.

L’impresa coesiva collegata alla Fondazione ha un fatturato che non dipende solo da fattori economici, ma è collegato intrinsecamente al sostegno alle comunità e alla promozione culturale del territorio in cui si trova. Villa Russiz costituisce un unicum con caratteristiche socio-economiche e di valori pubblici che sono patrimonio della comunità isontina e il solo pensiero di perderle avrebbe impoverito l’intero Collio.

"Siamo voluti venire qua – ha affermato il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga - intanto anche come simbolo, perché Villa Russiz non rappresenta solo un’eccellenza regionale nella produzione vitivinicola e quindi un valore aggiunto enorme per la qualità del percepito del Friuli Venezia Giulia. Con la Fondazione Villa Russiz, infatti, quest’opera genera introiti grazie alle produzioni di eccellenza, che vengono destinati per aiutare bambine e bambini un po’ più in difficoltà. Quindi, con la Casa famiglia che può accogliere queste bambine e questi bambini possiamo far vedere come l’eccellenza del Friuli Venezia Giulia si coniuga con la solidarietà della nostra regione. La storia di Villa Russiz ce l’ha insegnato e le istituzioni hanno l’obbligo di portare avanti quest’opera meritoria".

"Villa Russiz – ha ricordato Antonio Paoletti - costituisce un unicum con caratteristiche socio-economiche e di valori pubblici che sono patrimonio della comunità isontina e il solo pensiero di perderle avrebbe impoverito l’intero Collio. Avere qui oggi il presidente Fedriga e la Giunta regionale è un momento davvero unico, a cui tenevamo in maniera particolare, per far toccare con mano i risultati del percorso avviato assieme poco più di un anno fa. Ed è la prima volta che nella storia della Fondazione il presidente della Regione con la sua Giunta vengono a riunirsi qui. È un riconoscimento importante a livello sociale ed economico all’impegno che questo nuovo consiglio sta portando avanti".