La Lega 'occupa' il Parlamento

Sono 74 i parlamentari della Lega che hanno deciso di trascorrere la notte nelle Aule della Camera e del Senato.

Tra loro anche la friulana Vannia Gava. "Come vi abbiamo promesso non usciremo finchè il Governo non si prenderà la responsabilità di governare il Paese e dare risposte ai cittadini", siega Gava. "Non possiamo assistere alla morte delle attività. Serve, come avevamo chiesto, un piano di riaperture: diamo la possibilità alla gente di lavorare. Diamo risposte a chi non ha ricevuto la cassa integrazione, a chi non sa dove mettere i figli se dovesse tornare a lavorare. Questo è un Paese che va governato, ma non a colpi di Dpcm scritti di notte, esautorando il Parlamento delle proprie funzioni. E non possiamo affidarci al prestito dell'Europa, che poi ci metterebbero il cappio al collo". Qui il video

All'iniziativa della Lega, anche alcuni esponenti Dem hanno risposto. Tra loro la senatrice Tatjan Rojc. "Sono rimasta in presidio all'Aula perché questo luogo di democrazia non può essere lasciato all'occupazione della Lega. Salvini e i suoi non ci spaventeranno con questi sistemi da spettacolo, che non portano niente all'Italia in difficoltà", spiega Rojc, presente nell'Aula di Palazzo Madama con le senatrici Pd Caterina Biti, Valeria Valente e Anna Rossomando.