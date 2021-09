La Lega Budoia propone d'installare una panchina rossa

I consiglieri comunali di Budoia Elisa Martin e Marco Giaretta hanno presentato una mozione, in discussione nel prossimo Consiglio comunale, per l’installazione di una panchina rossa.

“No alla violenza contro le donne: questo è lo spirito che anima la nostra iniziativa”, il commento dei consiglieri della Lega Budoia. "La panchina rossa, la panchina del rispetto, colore del sangue, vuole essere simbolo di un percorso di sensibilizzazione contro il femminicidio e la violenza sulle donne e vuole rappresentare il posto che ogni mamma, collega, amica o conoscente ha occupato e ora non potrà occupare più".

Il consigliere Giaretta aggiunge: "In queste ultime settimane la violenza sulle donne è in aumento, fatto che in una società civile non può più essere tollerato. E’ nostro dovere cercare di sensibilizzare la cittadinanza contro i femminicidi e ogni forma di violenza, iniziando proprio con l'installazione della panchina e proseguendo, poi, con iniziative volte all'informazione e alla conoscenza del fenomeno. In Consiglio comunale proporremo di collocare sulla panchina una targa che riporterà il numero 1522 collegato al centro violenze e lotta allo stalking”.

“Abbiamo chiesto di poter installare la panchina rossa il 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, fenomeno che supera ogni confine nazionale. Un tema tornato prepotentemente d'attualità visti che, proprio in questi giorni, giungono dall'Afghanistan le notizie del ritorno dei talebani, per cui la donna deve rimanere chiusa in casa, senza potere andare a scuola, né lavorare o frequentare qualcuno in mancanza di un accompagnatore di sesso maschile, impedita di fatto nella sua quotidianità e reclusa al mondo con ogni restrizione”.