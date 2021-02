La Lega Fvg incontra E-distribuzione

Incontro costruttivo tra alcuni esponenti del Gruppo della Lega nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia con i responsabili di E-distribuzione per un confronto a tutto campo sugli investimenti e le attività programmate sul territorio regionale e, in particolare, nelle aree montane. La rappresentanza del Carroccio era composta da Stefano Mazzolini, che è anche vicepresidente del Consiglio regionale, dal capogruppo Mauro Bordin e del consigliere regionale Luca Boschetti, ai quali si è aggiunta anche l'onorevole Aurelia Bubisutti.

Lo ricorda una nota della Lega che sottolinea come nel corso delle discussioni "i rappresentanti di E-distribuzione hanno illustrato quanto già realizzato sulla rete nel corso degli ultimi 3 anni, dettagliando in particolare riguardo tempistiche e impegno finanziario, nonché sugli ulteriori interventi in corso d'opera e quelli programmati per il periodo 2021-23".

Nel corso del triennio 2018-20 sono stati oltre 150 i km di linee elettriche di media tensione ricostruiti e/o potenziati, 108 dei quali in cavo interrato. Per il triennio 2021-23, nell'ambito del progetto Resilienza, sono inoltre previsti ulteriori interventi su 210 km di rete MT, 180 dei quali in cavo interrato. "Gli interventi realizzati e quelli futuri - sottolinea la nota del Carroccio - permetteranno di garantire un livello di qualità del servizio elettrico che è già tra i migliori d'Italia".

"Nella considerazione dei danni - spiegano gli esponenti leghisti - riteniamo quanto mai necessario che nella zona montana vengano riconosciuti prioritari gli interventi di interramento delle attuali linee aeree e di doppia alimentazione dei paesi, in modo da garantire sempre un'alternativa in caso di guasto della linea di alimentazione primaria. Gli stessi vertici di E-distribuzione hanno rilevato come un problema fondamentale da non sottovalutare e da affrontare congiuntamente con Stato e Regione Fvg sia quello di ampliare la fascia di rispetto su cui poter intervenire per il taglio di piante prospicenti le linee aeree".

Mazzolini e Boschetti, dal canto loro, si sono soffermati sul problema del taglio delle piante in prossimità delle linee aeree, rilevando come "a ogni evento climatico ci sono zone che restano isolate a causa della caduta degli alberi sulle linee, fuori dalle fasce di rispetto degli elettrodotti aerei, causando gravi disagi alla popolazione". Inoltre, hanno suggerito che "al tavolo, oltre a Stato, Regione ed E-distribuzione, che si è mostrata disponibile, vengano chiamati anche altri Enti costretti ad affrontare le medesime criticità quali Anas, Fvg Strade e Telecom oltreché, naturalmente, i Comuni stessi".

Mazzolini, in particolare, ha ribadito con forza "la necessità di interrare la linea per mettere in sicurezza il servizio e scongiurare potenziali disagi. I territori montani sono gli ambiti maggiormente esposti ai disservizi legati a interruzioni di energia elettrica a causa del maltempo, anche prolungati per diverse ore. Abbiamo presentato a E-distribuzione la necessità di interventi strutturali per la Comunità della montagna".

Il capogruppo Bordin, insieme all'onorevole Bubisutti, ha ringraziato i vertici di E-distribuzione "per gli importanti sforzi al fine di garantire un servizio efficace nel territorio regionale e per aver compreso l'importanza di investire sul territorio montano che, per peculiarità e caratteristiche, richiede sempre crescenti attenzioni".