La Lega urla ma poi non vota contro il Dpcm

Il senatore friulano Tommaso Cerno (nella foto), del gruppo misto, denuncia l’incoerenza della Lega in Parlamento, rea secondo lui di urlare contro il governo salvo poi non opporsi con il voto agli ultimi provvedimenti contro la pandemia.

"Siamo stati pochi a votare no al delirio del nuovo Dpcm che serve a salvare il Governo dal Covid e non certo gli italiani – dichiara Cerno -. Fa ridere sentire la destra urlare contro Conte e poi in Aula astenersi in cambio di qualche favore. Signor Salvini, le domando una cosa: ma se, come me, pensa che i divieti varati servano solo a unire ai malati di Covid i sani che stanno pagando per tutti il conto di questa stagione di stregoneria, che non rende onore nemmeno ai medici italiani, perché la Lega non ha votato no in Parlamento come ho fatto io?"

