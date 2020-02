La Lega vuole vietare il volantinaggio non gradito?

“Lascia perplessi che un partito il cui leader nazionale si affida al 'Sacro Cuore di Maria' non possa accettare che un gruppo di associazioni e di persone distribuisca degli innocui volantini fuori da una chiesa”. Ad affermarlo è il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Mauro Capozzella, dopo la polemica sollevata dall'esponente della Lega, Simone Polesello, per la distribuzione di volantini della campagna 'Io Accolgo' a Pordenone.

“Senza entrare nel merito della campagna, è incredibile che si sollevino polveroni sul nulla – prosegue Capozzella -. La Lega vuole forse vietare il volantinaggio di materiale politicamente non gradito? Lasciamo invece che siano i cittadini, in questo caso chi frequenta la chiesa di Pordenone, accettare o rifiutare ciò che gli viene proposto”.

“Ed è oltrettutto incredibile che l'esponente leghista faccia le pulci alle iniziative che la Caritas debba o meno sostenere – sostiene il consigliere M5S - come se la politica avesse il diritto di intervenire sull'attività delle associazioni. Né la Caritas né alcun altro soggetto deve passare per l'imprimatur dei partiti”.

“Ma ormai la Lega è oltre l’onnipotenza: non solo si arroga il diritto di dire alla Chiesa cosa deve fare e cosa non deve fare, ma addirittura minaccia interrogazioni parlamentari – conclude Capozzella -. D’altra parte, già l'ex ministro Fontana a Pisa ha tenuto, lo scorso anno, una bella lezione di catechismo spiegando ai cristiani che il comandamento 'Ama il prossimo tuo come te stesso' significa 'amare chi è vicino', e quindi 'Prima gli Italiani'. Aspettiamo curiosi i prossimi insegnamenti dalla saggezza leghista: siamo sicuri che prima o poi se la prenderanno anche con Mosè e tutti i 10 comandamenti”.