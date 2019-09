La 'lista dei desideri' dei giovani del movimento Fridays for Future del Fvg

Investire più fondi nella riqualificazione energetica, bloccare il consumo di suolo e favorire la bioedilizia. Ed ancora: impiegare risorse per una nuova mobilità ciclistica e giungere contestualmente alla gratuità del servizio pubblico su ruote e ferrovie entro la fine del 2020, riducendo incentivi per le auto private, anche elettriche.



Sono solo alcune delle proposte e delle richieste che una delegazione di giovani del movimento Fridays for Future del Friuli Venezia Giulia, hanno consegnato al presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin e a una rappresentanza di consiglieri regionali nel corso di un incontro di cui il capogruppo di Patto per l'Autonomia, Massimo Moretuzzo, si è fatto promotore.



Nel documento consegnato ai consiglieri - presenti Francesco Russo, Chiara Da Giau e Sergio Bolzonello del Pd, Andrea Ussai (M5S), Furio Honsell (Open Sinistra FVG), Edy Morandini (Progetto FVG/Ar) e lo stesso Moretuzzo - i ragazzi hanno indicato tra le priorità anche la necessità di promuovere una conversione delle aziende agricole da convenzionali a biologiche e/o di precisione, di incrementare la biodiversità a livello agricolo e favorire le filiere locali di economia solidali.



Suggerita dai portavoce presenti a Palazzo anche l'introduzione di una ecotassa che gravi sui cibi e prodotti non locali, un incremento della tassazione per le grosse aziende inquinanti presenti sul territorio e la stesura di un piano regionale comprensivo di politiche che, tra i vari interventi, prevedano sgravi fiscali per chi applica economia circolare nei processi produttivi e migliori la gestione di discariche.



Al termine dell'incontro il presidente Zanin ha manifestato l'intenzione di coinvolgere la giovane delegazione in futuri incontri per approfondire le tematiche espresse e avviare un confronto costruttivo anche in relazione alle singole proposte di legge che il Consiglio regionale sta elaborando su tali argomenti.



Piena disponibilità in tal senso è stata espressa anche dai consiglieri presenti.