La Lista per Precenicco boccia il bilancio

Il Gruppo consiliare di minoranza Lista per Precenicco, con interventi puntuali dei consiglieri Giuseppe Napoli, Daniele Zamarian, Alessandra Guidolin e Lorenzo Zanet, nella seduta dell’8 maggio ha espresso il voto contrario al Documento unico di programmazione, al Bilancio di previsione 2021 e triennale 2021-2023, all’elenco annuale e triennale delle opere pubbliche e alle dismissioni - vendita di diversi beni immobili comunali.

Zamarian si è ampiamente soffermato sui dati riferiti alle entrate/uscite correnti e, per quanto concerne la previsione delle entrate tributarie future, ha avanzato nuovamente la proposta (respinta dalla maggioranza) di prevedere l’esenzione del versamento dell’addizionale Irpef comunale per le famiglie che si trovano in particolare difficoltà economica. “Mi sarei aspettato un’importante riduzione delle tariffe per l’uso di immobili di proprietà comunale (centro civico, sala dell’ex-oratorio, Auditorium…) per agevolare la socializzazione, visto il difficile periodo. Incertezza, inoltre, su quanto previsto per la Tari, in quanto l’Amministrazione sta valutando nuove forme di raccolta differenziata che, al momento, non si sa se avranno ripercussioni sulla tassa sui rifiuti che le singole famiglie dovranno versare”.

“L’analisi dei costi, infine, porta preoccupazione per l’ammontare delle spese legali che potrebbe lievitare nel breve termine, visti alcuni contenziosi che si potrebbero avviare nei prossimi mesi o che vedono il Comune già interessato (ricorso al Tar Fvg)”, prosegue la minoranza. “Particolare attenzione va posta anche alle spese del personale, al di sopra dei parametri previsti dalla nuova normativa”.

Il consigliere Napoli ha osservato come “insistere a voler vendere l’ex Polveriera/Forte è una discutibile operazione voluta dall'attuale maggioranza, con aspetti giuridici e di congruità del valore assegnato (665 mila euro) di dubbia legittimità contabile, ripetuta dagli anni passati, omettendo di tenere conto del vincolo culturale posto con decreto del 25 marzo 2020 dal Ministero Beni Culturali Soprintendenza Regionale Fvg. Tutto ciò esclusivamente per riuscire a giustificare la copertura finanziaria per l’assurda realizzazione di una nuova palestra comunale dal costo previsto di circa 1.300.000 per un piccolo paese di appena 1.400 abitanti e con tassi di natalità media di appena cinque bambini all'anno: un vero spreco di danaro pubblico!”.

I consiglieri comunali Guidolin e Zanet hanno osservato come “realizzare il nuovo centro di raccolta rifiuti, seppure finanziato da auspicabile contributo regionale, per un costo di circa 400 mila euro potrebbe essere un’opera da valutare attentamente, anche considerando la possibilità di verificare la fruibilità condivisa del centro esistente e attivo nella vicina Palazzolo dello Stella, cosa che pare non essere stata fatta con la dovuta convinzione politica”.

“Inoltre – proseguono i due consiglieri – non pare accettabile l’ubicazione in adiacenza al magazzino comunale, a due passi dall’entrata del cimitero, e a breve distanza da una delle zone residenziali più belle e curate di Precenicco. Giustificare, da parte del Sindaco, tale scelta con il fatto che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune nell'anno 2007 consentiva tale possibilità appare fuori luogo, perché a quell’epoca l'obiettivo era l’ampliamento area servizi del Magazzino Comunale per realizzare sedi e parcheggi adeguati anche per la Protezione civile e non certamente per realizzare la tipologia di centro servizi impattante voluto dalla maggioranza”.

“Dopo sette anni di Amministrazione De Nicolò, si è avuto tutto il tempo per fare scelte urbanistiche diverse e più rispettose delle tante abitazioni insediate in quella zona, in questi ultimi quindici anni, che ne avrebbero consigliato l’insediamento in aree comunali esistenti, diverse e distanti da quelle erroneamente individuata ora. C'è ancora tempo per farlo: siamo disponibile a discutere con Sindaco, Giunta e Maggioranza nuove proposte al riguardo, diversamente saremo contrari a questa scelta”, concludono dalla Lista per Precenicco.