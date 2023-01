La Magnifica Comunità Montana in aiuto della Valcellina

“Siamo grati alla Regione per la sensibilità dimostrata nei confronti di una problematica molto sentita tra la popolazione ma anche per l’attestazione di fiducia nei confronti dell’Ente Montano”. Commenta così Claudio Traina, Sindaco di Barcis e Vice Presidente della Magnifica Comunità Montana delle Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio, la devoluzione di uno speciale fondo regionale per la viabilità invernale.

Lo stanziamento deciso a Trieste è stato attribuito alla Magnifica perché a propria volta lo distribuisca secondo necessità tra i Comuni della Valcellina. Questi ultimi hanno infatti manifestato delle difficoltà logistiche nella gestione delle strade più periferiche, duramente colpite dal maltempo. “Senza l’intervento della Regione non sarebbe stato possibile affrontare in serenità la brutta stagione attualmente in corso", ha spiegato al proposito Traina. "I bilanci municipali sono spesso in sofferenza e la manutenzione da gelo e neve si presenta particolarmente onerosa. Una perturbazione più intensa del solito è in grado di provocare squilibri finanziari. Di qui il nostro grazie, anche per aver individuato nella Comunità Montana l’interlocutore principale della partita. Nel tempo stiamo evidentemente crescendo e acquisendo l’esperienza necessaria per un’effettiva crescita sostenibile dei territori alpini”.

Traina ha anche ricordato il recente interessamento regionale per un’apertura 24 ore su 24 della strada di collegamento tra Barcis e il Piancavallo. “Nel 2021 è stata la Magnifica Comunità a provvedere a tale incombente ma l’attuale esplosione dei prezzi ci impediva di bissare l’iniziativa”, ha concluso il Vice Presidente mettendo in luce l’importanza per il comprensorio sciistico della Destra Tagliamento di godere di un’arteria sempre funzionale in direzione della Valcellina e del vicino Veneto.