La politica celebra i 207 anni dei Carabinieri

"Nei secoli fedele. E di secoli ne sono passati più di due: 207 anni di storia, 207 anni di uomini e donne al servizio della popolazione e a difesa della Patria, in pace e in guerra, in Italia e all’estero. Un grazie enorme e sincero a tutte i membri dell’Arma e un pensiero commosso a tutti coloro che hanno perso la vita con addosso la divisa dei Carabinieri. Nella mia veste di coordinatrice di Forza Italia FVG non posso non ricordare lo stretto legame tra quello che è noto come 'ultimo lembo di Patria' e l'Arma: dalle azioni compiute nella prima guerra mondiale come la battaglia del Pogdora allo straordinario operato del 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia, che negli anni ha pagato un alto tributo di vittime, da Nassirya alla recente uccisione di Vittorio Iacovacci", scrive in una nota la deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg Sandra Savino.

"Prezioso baluardo a protezione dei cittadini, presenti sui territori contro la criminalità ma anche in aiuto dei deboli, come abbiamo visto quando hanno portato la pensione a casa ai nostri anziani impossibilitati a uscire. Ricordiamo i caduti in Patria e all'estero, come il carabiniere Vittorio Iacovacci, ucciso in un agguato in Congo". È il pensiero che la senatrice Tatjana Rojc (Pd) rivolge alle donne e agli uomini dell'Arma dei Carabinieri nella ricorrenza dei 207 anni della fondazione.

"Anche oggi i Carabinieri hanno vigilato con efficacia - aggiunge Rojc - un'area sensibile a cavallo del confine italo-sloveno, dove hanno fermato un altro trafficante di esseri umani che alimentava i flussi della rotta balcanica".