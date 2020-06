La politica regionale si è messa a stecchetto

A giudicare dai bilanci dei singoli gruppi consiliari, pubblicati sul sito del Consiglio regionale, dal 2012 in avanti la politica regionale si è messa a dieta. Un po’ deve essere stato l’effetto dello scandalo suscitato da Rimborsopoli, esploso a Roma nello stesso anno, e delle conseguenti indagini. Un po’, anzi probabilmente molto, l’effetto salutare del Decreto Monti che ha fissato regole chiare per tutti. Fatto sta, che nel leggere i vari bilanci pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” ci si accorge che i contributi assegnati ai vari gruppi e le spese dichiarate, per quanto non indifferenti, sono tutt’altro che astronomici. All’incirca 2 milioni e 140mila euro dal 2015 al 2019, ai quali vanno poi aggiunti i costi per il personale, i collaboratori, assunti a tempo determinato e ora gestiti direttamente dall'ufficio personale della Regione.

“Rispetto al tema dei rimborsi - ci ha spiegato Franco Iacop, che ha seguito da vicino l’evoluzione della normativa in qualità di Presidente del Consiglio regionale - sui quali in passato si è fatto molto rumore criminalizzando anche chi ha speso appena 20 euro, ci sarebbe molto da dire. Un conto è parlare di consiglieri regionali che hanno speso migliaia di euro, magari per comprarsi un Suv come avvenne in Lazio, e un altro contestare lo scontrino di una semplice consumazione. Nel 2012 a fronte di una crisi economica molto grave emersero forti pressioni per rimodulare il sistema. In passato i rimborsi erano legati ai finanziamenti concessi ai singoli gruppi consigliari. Il Consiglio metteva quindi a disposizione i fondi sulla base della composizione dei gruppi stessi che pagavano una serie di spese, quelle proprie dei consiglieri incluse quelle sostenute in missioni, ma non esisteva alcuna norma che disciplinasse la questione e ci si limitava a subordinare tutto all’utilizzo coerente di soldi pubblici. Emerse così che una serie di spese rimborsate non risultarono coerenti: qualche mancanza e qualche abuso, dalla collana alla macchina fotografica pure ci furono. Per altro, già allora i fondi a disposizione stavano cominciando a calare. Poi è arrivato il Governo Monti che impose un cambio radicale e fissando con legge nazionale il sistema dei rimborsi, sottoposti a un tetto di spesa, al pari dei costi del personale da loro utilizzato”.

Il decreto ha anche rimodulato anche le indennità riservate ai consiglieri regionali, prevedendo sostanzialmente tre voci. La prima è l’indennità di carica del consigliere, pari in Fvg a 6.300 euro lordi al mese, in pratica la stessa cifra riconosciuta ai sindaci delle città capoluogo.

La seconda voce è l’indennità aggiuntiva legata a funzioni assunte nel corso della legislatura: presidente della Regione, del Consiglio, assessore, presidente di commissione e via dicendo. La terza voce è il rimborso spese per l’attività politica, fissata in quota forfettaria e onnicomprensiva di tutte le spese, un tempo rimborsata dietro presentazione delle pezze giustificative senza però alcun tetto. Si tratta di 2.500 euro per i collegi più vicini alla sede di Trieste e 3.500 per quelli più distanti: questi soldi vanno usati per svolgere l’attività politica e ogni spesa inerente il proprio incarico. Di fatto, in questo modo è stata eliminata alla radice la possibilità che si ripeta quanto avvenuto con Rimborsopoli.



Scontrini roventi: due condanne, ma altri cinque in attesa

Quando esplose lo scandalo Rimborsopoli a Roma, dove il capogruppo del Pdl Franco Fiorito si era addirittura comprato un lussuoso Suv, nessuno immaginava che presto la tempesta si sarebbe abbattuta sulle istituzioni regionali di mezza Italia, incluso anche sul Consiglio regionale del Fvg. Qualcuno ha scritto che si è trattato di un flop dei giudici perché a fronte di decine di rinvii a giudizio, le condanne sono state davvero poche, ma affermando ciò ha dimenticato di ricordare quanto effettivamente fosse deprecabile la situazione. Nel caso del Fvg, a fronte di numerosi indagati, dodici per la precisione, tra sentenze di assoluzione in primo grado, condanne in appello per 7 e nuovi ricorsi, per ora siamo fermi a due condanne definitive (Piero Camber e Gaetano Valenti) confermate dalla Corte di Cassazione che si è pronunciata in tal senso lo scorso novembre. Il rinvio alla Corte di appello è stato deciso invece per Piero Tononi (ex Pdl), l’ex capogruppo Pdl Daniele Galasso, Maurizio Bucci (ex Pdl), Antonio Pedicini (ex Pdl) e l’ex capogruppo Pd Gianfranco Moretton.