La Presidente del Senato in Fvg per l’omaggio ai caduti

La Presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, lunedì 4 e martedì 5 novembre sarà in Friuli-Venezia Giulia per rendere omaggio ai caduti in occasione del Giorno dell’Unità nazionale e delle Forze armate.

La prima tappa della visita in Fvg sarà il Sacrario Militare di Redipuglia, dove Casellati riceverà gli onori militari e il saluto delle autorità locali e dei rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d'arma e delle famiglie dei caduti e dispersi in guerra.

Ale 12 si sposterà a Gorizia per incontrare le autorità regionali e locali presso il Municipio, dove terrà un indirizzo di saluto. Nel pomeriggio, accompagnata dalle autorità, visiterà l’Ossario di Oslavia e il Parco delle Rimembranze.

A Udine Casellati arriverà alle 16 quando si recherà al Tempio Ossario dove, accolta dalle autorità locali, deporrà una corona d’alloro nella cripta, mentre alle 16.30, a Palazzo Antonini Belgrado, dove parlerà alle autorità regionali e gli amministratori locali. In serata il Presidente Casellati incontrerà i vertici di Confindustria Udine.

Il Presidente del Senato proseguirà il viaggio martedì 5 novembre a Trieste al palazzo della Presidenza Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dove incontrerà le autorità regionali e cittadine. A seguire il Presidente Casellati si recherà in visita alla Foiba di Basovizza e alla Risiera di San Sabba.