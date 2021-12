La pubblica amministrazione alla prova digitale

Venerdì 10 dicembre, dalle 14.30 alle 18, l’Università degli studi di Trieste organizza la Giornata della trasparenza dedicata quest’anno al tema “L’operazione amministrativa alla prova della transizione digitale”. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming sul canale Youtube di ateneo.

Il periodo pandemico ha impresso un’accelerazione importante alla transizione digitale in tutti gli aspetti della vita dei cittadini. La pubblica amministrazione è investita del compito cruciale di gestire e guidare al meglio criticità e soprattutto opportunità di questa rivoluzione. L’evento organizzato da UniTS chiama a raccolta le principali istituzioni locali e alcuni dei massimi esperti del settore per una riflessione approfondita che vuole essere spunto e guida non solo per il comparto universitario.

Questo il programma. Per i saluti istituzionali sono previsti gli interventi di Roberto Di Lenarda, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; Marcello Maria Fracanzani, Giudice di Corte di Cassazione; Arturo Picciotto, Presidente f.f. del Tribunale di Trieste; Emanuela Pesel, Presidente della Corte dei conti Sezione Regionale di controllo; Oria Settesoldi, Presidente del TAR Friuli Venezia Giulia; Annunziato Vardè, Prefetto di Trieste; Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste; Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia.

Presentazione del tema a cura di Andrea Crismani, Ordinario di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Trieste. Seguiranno gli interventi 'La digitalizzazione nel diritto dell’Unione europea' con Jacques Ziller, già Ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Pavia e Università Paris 1 Panthéon-Sorbonne; 'Digitalizzazione e diritto a una buona amministrazione' con Diana Urania Galetta, Ordinario di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Milano; 'Transizione digitale e pubblica amministrazione' con Tiziana Catarci, Ordinario di Ingegneria informatica, Sapienza Università di Roma; 'Amministrazione del rischio e intelligenza artificiale' con Antonio Barone, Ordinario di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Catania; 'Transizione digitale e Corte dei conti' con Andrea Baldanza, Consigliere della Corte dei conti, Vice Procuratore generale; 'Trasformazioni tecnologiche e processo amministrativo: spunti per una riflessione' con Fabrizio Figorilli, Ordinario di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Perugia; 'Aspetti psicologici legati all’interazione digitale' con Paolo Gallina, Ordinario di Meccanica applicata alle macchine, Università degli Studi di Trieste. Le conclusioni saranno affidate a Domenico D’Orsogna, Ordinario di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Sassari.