La Regione agevoli la ricerca di lavoratori stagionali

"L'attesa ripartenza del comparto turistico rischia di essere seriamente compromessa a causa delle difficoltà di gran parte degli operatori turistici e ricettivi nel reperire il personale qualificato necessario ad affrontare la stagione estiva. Il compito delle istituzioni è di agevolare l'eliminazione degli ostacoli, attraverso strumenti ad hoc rivolti a imprese e lavoratori e valorizzando al contempo i percorsi professionali esistenti". Lo afferma il consigliere regionale del Pd, Franco Iacop commentando la situazione del comparto turistico e in particolare la denuncia delle categorie di mancanza di personale stagionale.

Secondo Iacop "è necessaria innanzitutto una sinergia tra l'assessorato al Turismo e quello al Lavoro per raccogliere in maniera urgente le problematiche che gli imprenditori del comparto turistico stanno incontrando nel reperire risorse qualificate e flessibilità per garantire un servizio.

Così come accade in altri comparti economici, è necessario mettere in campo strumenti che possano permettere di superare la carenza di figure professionali denunciata. Parallelamente ai sostegni immediati per questa stagione turistica, è necessario inoltre ampliare l'orizzonte di intervento, coinvolgendo ulteriormente e valorizzando gli istituti professionali e di formazione che da tempo garantiscono la formazione di giovani professionisti. Attraverso un confronto diretto tra il mondo del lavoro e quello della formazione, agevolato dalla Regione, è importante pensare a nuovi percorsi che possano rispondere al nuove e specifiche esigenze del mercato".