La Regione promuove l'albergo diffuso

“In questi giorni – informa il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini – in Aula è in discussione il ddl 123 SviluppoImpresa. In particolare, l’articolo 31 di questo disegno di legge riconosce la valenza strategica del modello di sviluppo denominato ‘albergo diffuso’ e proporrà delle azioni volte a creare le condizioni per l’ulteriore sviluppo e l’aggiornamento del progetto, anche con il riconoscimento del ruolo attivo della comunità locale interessata”.

“La Regione, quindi, ritiene fondamentale continuare a investire per lo sviluppo del progetto, coinvolgendo le realtà locali, visti i positivi risultati finora ottenuti. L’impegno è quello di dialogare con il Governo affinché segua la nostra volontà di non revocare alcun contributo già concesso alle società di gestione di alberghi diffusi con presenza di soggetti pubblici qualora i vincoli e gli obblighi a suo tempo assunti dovessero non potersi realizzare a causa di questa modifica normativa statale”.