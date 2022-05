La Regione realizzerà il catasto delle strade comunali

La Regione realizzerà il catasto delle strade di proprietà dei Comuni sollevando così i Municipi da questo impegnativo compito. L'obiettivo è di completare la banca dati, gestita in maniera unificata da Fvg Strade, per poi metterla a disposizione degli Enti locali.

Ciò sarà possibile grazie alla modifica degli articoli 45 e 46 del disegno di legge 165 che, questo pomeriggio, l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti ha portato all'attenzione della IV Commissione in Consiglio regionale; le modifiche sono state poi approvate dall'Aula.

Pizzimenti ha sottolineato come l'intervento sia necessario per supportare i Municipi, acquisendo al contempo in maniera completa i dati della rete stradale regionale; in questo modo si andrà a ottenere un bagaglio informativo strategico per la conoscenza della rete viaria della nostra regione.

Sempre in sede di IV Commissione, l'assessore alle Infrastrutture ha avuto modo di illustrare all'Aula due modifiche relative a importanti interventi di ristrutturazione: si tratta di opere che riguardano il conservatorio "Jacopo Tomadini" di Udine, per il quale l'Ente di decentramento regionale di Udine si farà carico la pratica per l'esecuzione dei lavori di sistemazione per un valore di circa 2.000.000 euro, e del restauro di palazzo Misseri a Valvasone Arzene per 340mila euro.