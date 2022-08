La Regione respinge le polemiche sulla concertazione

L'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti è intervenuto all'assemblea del Consiglio delle autonomie locali convocata dopo alcune polemiche sollevate (anche sulla stampa) da alcuni sindaci del centrosinistra in merito alla assegnazione delle risorse della concertazione con i Comuni decise con la legge di assestamento di Bilancio. Gli stessi primi cittadini, che ritengono di essere stati penalizzati, il giorno precedente avevano chiesto anche la convocazione del direttivo dell'Anci regionale per manifestare il proprio malcontento.

Se c'è chi pensa che alcuni Comuni, ha sottolineato l'assessore rispondendo agli attacchi dell'opposizione dei giorni precedenti, siano stati penalizzati in qualche modo dalla concertazione a causa della loro appartenenza politica basta semplicemente guardare l'elenco dei Comuni finanziati per capire che non è assolutamente così e non lo è mai stato.

Il metodo della concertazione, ha ricordato l'assessore, non è un'invenzione di questa amministrazione, esisteva già prima, solo che le risorse venivano date, per esempio con le Uti, senza alcun criterio se non quello della punizione nei confronti di chi non aderiva al disegno regionale. Se c'è una differenza, è stato rilevato dal responsabile delle Autonomie locali, rispetto ad altre concertazioni e ad altre amministrazioni regionali che hanno finanziato gli enti locali in modo simile è che questa Giunta sta mettendo molte più risorse per rispondere alle progettualità dei Comuni.

Per questo - ha aggiunto l'esponente della Giunta regionale con delega agli Enti locali - da parte della Regione è stata fatta una scelta precisa, cioè quella di finanziare le amministrazioni locali per gli investimenti. Cosa avvenuta quest'anno con 140 milioni di euro (37 dei quali recuperati in sede di assestamento con fondi derivanti dall'avanzo di bilancio 2021), ma con rilevanti risorse anche nei due anni precedenti. In merito alle polemiche sollevate da alcuni Comuni del centrosinistra l'assessore ha precisato che la legge sulla concertazione era stata illustrata al Cal a suo tempo senza osservazioni particolari. L'effetto di tale norma, ha ribadito il componente della Giunta, non andrebbe discusso nella sede istituzionale delle Autonomie locali.

L'assessore ha poi espresso la preoccupazione - sollevata anche da diversi sindaci nel corso della riunione - che la sede istituzionale del Cal, così come l'Anci regionale, possano essere utilizzati da una parte politica per fare campagna elettorale: si perderebbe - è il timore manifestato dallo stesso assessore - quel ruolo di mediazione e di confronto utilissimo tra l'Amministrazione regionale e il sistema delle autonomie locali che è tipico di queste istituzioni.

Dato che i temi sul tavolo sono parecchi - è stato infine l'auspicio dall'assessore, colto anche dalla stessa presidente del Cal - sarebbe un peccato perdere l'occasione di portare avanti i molti progetti che servono al sistema delle autonomie locali in modo costruttivo preferendo la strada delle contrapposizioni ideologiche emerse invece in questa occasione.

In una nota di Gruppo, la Lega consiliare regionale torna a fare il punto della situazione sulla concertazione fra Regione ed enti locali, affermando che Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) e Consiglio delle autonomie locali (Cal) sono stati fatti convocare d'urgenza dal Partito democratico per portare finte doglianze su tavoli istituzionali dai quali la campagna elettorale dovrebbe rimanere lontana, a favore del confronto tra istituzioni. Questo dopo che già c'erano state - sempre a detta della Lega - polemiche strumentali rispetto a presunte penalizzazioni per i Comuni amministrati dalla Sinistra, fra l'altro smontabili semplicemente leggendo l'elenco dei municipi finanziati.

Nella nota si riporta anche che, al Cal, la quasi totalità dei sindaci si è espressa contro queste modalità di convocazione e di utilizzo dei ruoli, dunque poco importa se ci sono primi cittadini di Sinistra che si sono espressi favorevolmente alle modalità però riconoscendo di aver ricevuto i finanziamenti.

La Lega rivendica, quindi, nel suo comunicato, di fare altra politica rispetto a quella di Sinistra, di non aver mai fatto leggi che escludono dai finanziamenti chi non ubbidisce alla Regione come avvenuto negli anni delle Unioni territoriali intercomunali (Uti), di aver finanziato opere che servono al territorio e non che servono all'uno o all'altro sindaco, e di non guardare al colore politico del sindaco che richiede un finanziamento. Insomma, di essere una politica che non distingue tra cittadini di serie A e di serie B e che fa del buon governo il suo unico obiettivo.

“La riunione odierna del Cal doveva essere l'occasione per un necessario confronto tra la giunta regionale e i rappresentanti delle comunità per affrontare le questioni legate alla concertazione, che nei giorni scorsi diversi sindaci hanno giustamente sollevato in maniera forte. La riunione si è invece trasformata in un ignobile attacco alla presidente del Cal. Voglio ricordare invece che la presidente ha semplicemente svolto, senza alcuna strumentalizzazione, il proprio ruolo. Evidentemente l'assessore, nel confronto con gli enti locali, è abituato ad avere di fronte servi e non interlocutori”, afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti commentando le affermazioni degli esponenti regionali della Lega a margine dell’incontro odierno tra il Cal e l’assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti.

“Nel ribadire quanto già denunciato nei giorni scorsi, ossia la gestione assolutamente arbitraria da parte del centrodestra dello strumento della concertazione, riteniamo irrispettoso per molti Comuni la definizione che lo stesso Roberti ha dato, definendo “finte doglianze” le legittime aspettative delle comunità di essere trattate alla pari di altre nell’assegnazione di risorse per finanziare interventi sui territori”.

“La Lega che oggi accusa il Pd di strumentalità, è la stessa che dopo aver usato la concertazione in maniera del tutto discrezionale, tenta di ribaltare la frittata facendo a sua volta una polemica del tutto gratuita e strumentale, considerato che fino a questo momento è mancato un reale confronto e coinvolgimento con tutti i sindaci”.