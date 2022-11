La Regione vara un piano per la manutenzione dei Musei

Ok della Giunta regionale alla concessione di finanziamenti, per complessivi due milioni, che potranno coprire fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria, al restauro e risanamento conservativo, all'ampliamento o alla ristrutturazione edilizia, rinnovo di allestimenti e acquisto di attrezzature dei Musei di proprietà comunale.

Il via libera all'operazione è avvenuta con l'approvazione in Giunta di una apposita delibera su proposta dell'assessore alla Cultura Tiziana Gibelli.

A presentare domanda potranno essere i Comuni del Friuli Venezia Giulia proprietari di edifici che siano sedi di musei. Il sostegno sarà concesso con procedura valutativa svolta secondo le modalità "a sportello"; pertanto i progetti ai quali verrà attribuito un punteggio pari ad almeno 60 punti saranno finanziati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il sostegno sarà concesso in misura pari al 100% della spesa ammessa e gli importi minimi e massimi degli stessi ammontano, rispettivamente, a 35mila e a 250mila euro. La domanda dovrà essere compilata utilizzando i modelli resi disponibili all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al patrimonio culturale. La richiesta dovrà essere inviata, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, nel periodo tra il 4 novembre e il 25 novembre 2022 compreso.

"Con questo bando - spiega l'assessore Gibelli - l'Amministrazione regionale vuole dare un aiuto concreto ai Comuni che, a causa della pandemia da COVID-19, hanno dovuto fare i conti con chiusure e misure restrittive con conseguente riduzione delle entrate da sbigliettamento, a fronte di costi fissi invariati. Una misura che si è resa necessaria anche perché i musei comunali non sono stati considerati nei fondi ministeriali del Pnrr, riservati quasi esclusivamente a quelli statali. L'auspicio è che vi sia un'alta adesione e partecipazione, in modo da poter arricchire sempre di più offerta culturale del nostro territorio".

Tutte le informazioni relative all'Avviso sono reperibili a questo link.