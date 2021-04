La Russia vieta l'ingresso a David Sassoli

Otto alti funzionari europei, tra cui il presidente dell'europarlamento David Sassoli, sono stati inseriti nella black list della Russia di Putin, che ha annunciato la sua dura risposta alle sanzioni varate a marzo dall'Ue contro sei dirigenti russi per il caso dell'oppositore in carcere Alexiei Navalny e per altre gravi violazioni dei diritti umani.

Il ministero degli Esteri di Mosca ha vietato l'ingresso in Russia anche alla vice presidente per i valori e la trasparenza della Commissione Europea Vera Jourova e ad altri sei funzionari di Paesi europei.

"A quanto pare, non sono il benvenuto al Cremlino? Lo sospettavo un po'... Nessuna sanzione o intimidazione fermerà me o l'Europarlamento dalla difesa dei diritti umani, della libertà e della democrazia. Le minacce non ci zittiranno. Come scrisse Tolstoy, non c'è grandezza dove non c'è verità", ha commentato il un tweet Sassoli.

Immediata la soldiarietà dalle massime istituzioni europee, ma anche dal Fvg. Marco Dreosto in un tweet ha sottolineato la vicinanza di tutti gli europarlamentari della Lega: "No a sanzioni ingiustificate".

"Una situazione che deve tornare al più presto nella normalità delle relazioni internazionali. Queste 'liste nere' di personalità dell'Unione europea sono inaccettabili, alzano artificialmente la tensione, ricreano una deleteria logica dei blocchi. A David Sassoli, presidente del Parlamento europeo democraticamente eletto, solidarietà e pieno appoggio". Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), componente della commissione Esteri a Palazzo Madama, dopo che Russia ha vietato l'ingresso nel Paese a rappresentanti delle istituzioni europee.