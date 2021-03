La Sardegna in arancione, ecco la nuova mappa dell'Italia

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 19 marzo, ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 22 marzo. La principale notizia è che la Sardegna, fin qui 'isola felice' in bianco, sarà costretta a un doppio passaggio, dal bianco all'arancione (il decreto Pasqua, infatti, elimina la zona gialla). Disposta anche una 'promozione', quella del Molise, che lascia il rosso per l'arancione. Prorogata, infine, l'ordinanza in scadenza relativa all'area rossa in Campania.

Inoltre, lo ricordiamo, il decreto del 12 marzo dispone che nei giorni 3, 4 e 5 aprile, sull’intero territorio nazionale si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa.

Complessivamente, quindi, la mappa dell'Italia da lunedì vedrà:

in area rossa: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino, Puglia e Veneto;

in area arancione: Alto Adige, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle Aosta, Sardegna e Molise.