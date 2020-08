La scuola naviga ancora a vista

Ancora una fumata nera per la ripresa della scuola. Il nodo-trasporti, infatti, non è stato ancora sciolto, con il confronto tra Regioni e Governo rinviato a lunedì, quando si attende di capire se passerà la linea della piena occupazione dei mezzi, sulla quale si è subito schierato anche il Fvg, o quella di un utilizzo a numeri ‘contingentati’, che rischierebbe di non garantire il servizio per molti studenti.

Ma, a due settimane dalla prima campanella, emerge anche un nuovo tema, quello del personale ‘fragile’. Diversi docenti anche in Friuli Venezia Giulia stanno chiedendo di essere esonerati dal servizio o manifestando la volontà di non rientrare in aula il 16 settembre poiché preoccupati per la propria salute.

Dal Ministero dell’Istruzione, i dirigenti scolastici attendono precise indicazioni in merito, ma non è escluso che il Miur proponga come soluzione il ricorso all’aspettativa o alle lezioni in streaming.

Su 120 docenti, solo al Liceo Marinelli di Udine, sono quattro i prof che hanno manifestato la volontà di non rientrare in aula. Oltre alle paure degli immunodepressi, però, è necessario non fare troppo allarmismo. La raccomandazione a genitori e corpo insegnante è la seguente: ognuno deve fare la propria parte affinché l’avvio della scuola in presenza non subisca ulteriori contraccolpi.

A meno di 20 giorni dall'inizio dell'anno scolastico è palpabile il timore di una recrudescenza dei contagi da Coronavirus. Se ne è parlato in un convegno organizzato in sala Ajace, a Udine, dedicato proprio alla prevenzione. Fra le note positive, è emerso che tutti gli istituti comprensivi della città, sacrificando sale riunioni, biblioteche o refettori, hanno rimediato gli spazi necessari per svolgere le lezioni garantendo le distanze minime di sicurezza. Uniche eccezioni, due classi che saranno spostate in un altro plesso di un vicino istituto comprensivo. Maggiori problemi, invece, quelli che stanno affrontando gli istituti secondari del Capoluogo friulano.

Nel frattempo, sono iniziati all’AsuGi e nei distretti dell’Azienda sanitaria del Friuli occidentale i test sierologici per il personale docente e non. L’adesione, nel Pordenonese, è stata superiore all’80 per cento. Oggi, invece, sono partite le prenotazioni per l’esame tramite l’AsuFc, con i prelievi che scatteranno da lunedì 31 negli studi medici e nei vari distretti sanitari.