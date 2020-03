La senatrice Rojc e il ministro Patuanelli in isolamento

Dopo il ministro Stefano Patuanelli in auto-isolamento al Mise da ieri, scelta dettata dopo l'incontro avvenuto con un assessore lombardo risultato positivo ai tamponi per il Covid-19, anche un'altra politica regionale è in quarantena precauzionale. Si tratta della senatrice Tatjana Rojc del Pd. L'isolamento della dem si è reso necessario in via precauzionale dopo che si è scoperto che una persona da lei incontrata è risultata positiva al test per scoprire il Coronavirus.

"Grazie ai consigli e alla serietà dei medici e degli operatori sanitari, che vanno sempre ascoltati e rispettati", ha scritto Rojc su Facebook.

Entrambi gli esponenti politici Fvg si trovano a Roma, stanno bene e non hanno alcun sintomo.