La settimana in Consiglio, lavorano le Commissioni

Dopo una tre giorni dedicata all'Aula, una serie di sedute di Commissione attendono il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Ad aprire la settimana sarà, alle 14 di lunedì 29 in modalità telematica, il gruppo di lavoro istituito in seno alla V Commissione presieduta da Diego Bernardis (Lega), impegnato nell'approfondimento della proposta di legge 59 riguardante la partecipazione democratica al processo legislativo, nonché le modalità di relazione tra i portatori di interessi particolari e gli organi decisionali della Regione.

La III Commissione di Ivo Moras (Lega) invece è stata convocata per martedì, dalle 10 alle 13.30, a Trieste, per l'audizione del vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, in merito alla situazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Riccardi sarà affiancato dalla responsabile della direzione Salute, Gianna Zamaro, e dal direttore scientifico dell'istituto di ricerca materno-infantile Burlo Garofolo di Trieste, Fabio Barbone (tutti e tre saranno collegati via web).

Mercoledì 31, Giuseppe Sibau (Progetto Fvg/Ar) ha chiamato a Palazzo la VI Commissione per le 10, con un nutrito ordine del giorno: la risposta della Giunta regionale all'interrogazione di Nicola Conficoni (Pd) sui tempi della messa in sicurezza del laboratorio del legno nell'istituto Carniello di Brugnera; il parere sulla proposta di legge 101 per la formazione nella disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e nella rianimazione cardiopolmonare, presentata a luglio 2020 dai consiglieri della Lega, primo firmatario il capogruppo Mauro Bordin; l'illustrazione della pdl 126 sulla tutela dei padri in situazioni di difficoltà economico-sociale, ancora della Lega, primo firmatario questa volta Danilo Slokar; l'illustrazione del disegno di legge 129 in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione, sul territorio regionale, di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti Fvg.

A chiudere i lavori della Vi Commissione saranno le illustrazioni di due stralci, deliberati nel corso della seduta d'Aula del 17 dicembre scorso, collegati alla legge di stabilità 2021: il primo, di Cristiano Shaurli e altri consiglieri del Pd, è inerente interventi a sostegno di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processi per favorire la permanenza o il rientro in regione di giovani ricercatori; il secondo, di Chiara Da Giau e altri dem, è sulle misure per l'attrazione di professionalità altamente specializzate.

La settimana si chiuderà giovedì primo aprile, con le audizioni in programma alle 10 da parte della IV Commissione di Mara Piccin (FI). Ad essere ascoltati sulle iniziative assunte nelle politiche di settore con riferimento alla proposta del Piano nazionale di ripresa e di resilienza, saranno gli assessori regionali alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti, e alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro.