La settimana in Consiglio regionale

Nel corso della settimana tra il 7 e il 13 giugno l'attività del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia si concentrerà prevalentemente sulle singole Commissioni permanenti. Nello specifico, tra audizioni, pareri da esprimere su deliberazioni giuntali e tre proposte di legge da esaminare, l'attenzione sarà rivolta ai temi del nuovo sistema delle autonomie locali e delle indennità per il Comitato esecutivo delle Comunità, passando attraverso la scuola e un tributo agli alpini, nonché la lotta alla violenza sulle donne e alle discriminazioni. Ampio spazio sarà inoltre riservato ai documenti relativi alla Sessione europea 2021 e al programma legislativo annuale della Commissione europea.

La prima Commissione consiliare a ritrovarsi nell'emiciclo di piazza Oberdan a Trieste, convocata alle 10.30 di domani, lunedì 7 giugno, dal suo presidente Diego Bernardis (Lega), sarà la V. L'ordine del giorno prevede come primo punto l'audizione dell'assessore regionale ad Autonomie locali e Funzione pubblica, Pierpaolo Roberti, sull'obiettivo di un nuovo sistema delle autonomie locali. Di seguito, i commissari procederanno con l'espressione di un parere sulla deliberazione 469 della Giunta regionale, relativa alla fissazione delle indennità per il presidente e i componenti del Comitato esecutivo delle Comunità.

Doppio appuntamento, invece, per l'immediatamente successiva giornata di martedì 8 giugno che vedrà impegnate sia la IV che la II Commissione. La prima, presieduta da Mara Piccin (FI), a partire dalle 10 esaminerà i documenti relativi alla Sessione europea 2021 per le parti di sua competenza.

Nel primo pomeriggio toccherà invece ad Alberto Budai (Lega) il compito di dirigere i lavori della sua II Commissione permanente che, con inizio alle 14.30, concentrerà anch'essa l'attenzione dei presenti sull'esame dei documenti relativi alla Sessione europea 2021, sempre per le parti di competenza. In tale occasione, i consiglieri spazieranno dal Piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica all'Aggiornamento della nuova strategia industriale per l'Europa, dal nuovo quadro per una strategia in materia di salute e sicurezza sul lavoro al miglioramento delle condizioni di lavoro degli addetti alle piattaforme digitali (tematiche rispettivamente di competenza degli assessori regionali Stefano Zannier, Sergio Emidio Bini e Alessia Rosolen).

Una duplice audizione è invece in programma per il pomeriggio di mercoledì 9 giugno quando, a partire dalle 14, i componenti della VI Commissione saranno convocati dal presidente Giuseppe Sibau (Progetto Fvg/Ar) per essere informati, attraverso le parole dei rappresentanti del Movimento studentesco per il futuro (Mspf), sulle istanze da essi manifestate sul territorio regionale in relazione al periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il secondo punto previso dall'odg prevede invece un'audizione, seguita dall'esame per le parti di competenza, incentrata sul programma legislativo annuale della Commissione europea. I lavori si concluderanno con l'espressione di un parere, sempre riguardo le parti di competenza, sulla proposta di legge 137 dedicata alla riconoscenza e al sacrificio degli alpini.

Ultima a riunirsi, giovedì 10 con inizio alle 14.30, sarà la III Commissione presieduta da Ivo Moras (Lega) che si attiverà sotto forma di Comitato ristretto per esaminare altre due pdl: la 6 sarà dedicata alle Norme per la promozione della cultura dell'inviolabilità e per il contrasto di ogni forma di discriminazione (prima firmataria la pentastellata Ilaria Dal Zovo), mente la 127 riguarderà il Testo unico degli interventi per la tutela delle donne vittime di violenza (iniziativa della forzista Piccin).