La Slovenia abolisce i controlli al confine con Austria e Italia

Ieri, il Governo sloveno ha deciso che, da mercoledì 28 aprile, saranno aboliti i posti di blocco al confine con Austria e Italia, mentre resteranno presidiati i valichi con l’Ungheria.

L’ordinanza, quindi, modifica i controlli all’ingresso – che avevano sollevato non poche polemiche in Fvg, dal momento che in molti valichi secondari si erano rivisti i blocchi fisici come durante il primo lockdown – ma, di fatto, non cambia le condizioni per entrare nel Paese senza fare la quarantena.

L’Italia, infatti, al momento resta tra i Paesi nella ‘lista rossa’, quindi per non scontare il periodo di isolamento sarà necessario esibire, in caso di controllo, un test negativo non più vecchio di 48 ore (per i transfrontalieri resta l’obbligo di tampone settimanale), un certificato di guarigione dal Covid o di avvenuta vaccinazione. In caso contrario, scatterà una sanzione che va dai 400 ai 1.500 euro.