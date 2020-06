La Slovenia aprirà le frontiere il 15 giugno

Il confine italo-sloveno aprirà il 15 giugno. E' questo quanto emerso nel corso dell'incontro, questa mattina a Lubiana, tra il ministro degli esteri Luigi Di Maio e il suo omologo sloveno Anže Logar.

"Ringrazio il ministro per l'ottimismo per la riapertura a partire dal 15 giugno", ha detto Di Maio. "È molto importante per tanti nostri connazionali e anche per la ripartenza del turismo, settore cruciale per entrambi i Paesi".

"Stiamo entrando nel pieno della stagione estiva e per dare lavoro e ossigeno ai nostri imprenditori, artigiani, albergatori, ristoratori, negozianti dobbiamo permettere ai turisti stranieri di arrivare in Italia. Quindi dobbiamo evitare blocchi e discriminazioni", ha scritto Di Maio su Facebook. "Durante questa emergenza con la Slovenia abbiamo mantenuto stretti contatti e portato avanti una leale collaborazione".

Il ministro Logar, confermando l'apertura del confine il 15 giugno, ha detto che l'Italia è un "vicino molto importante, a livello politico ed economico; occupa il secondo posto per il commercio estero ed è tra i cinque più importanti partner per gli investimenti in Slovenia. Valuteremo giorno per giorno la situazione epidemiologica e i dati", ha concluso.

"È un bene che il tema economico sia entrato per tutti nel dibattito politico. Chiedo solo una cosa: sì al dialogo, no alle polemiche", ha commentato ancora Di Maio. "Non è questo il momento. Lavoriamo e rimaniamo concentrati, diamo soluzioni e risposte concrete agli italiani".

