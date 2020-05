La Slovenia dichiara la fine dell'epidemia

“Chiedo al presidente del consiglio Conte e ai ministri competenti, Boccia e Di Maio, di inserire nel nuovo provvedimento atteso per regolare da lunedì gli spostamenti sul territorio nazionale anche delle misure chiare per governare la situazione, in continuo sviluppo, al confine con la Slovenia. Misure che dovranno tenere conto della dichiarazione di fine epidemia da parte di Lubiana, con riapertura dei valichi con l'Italia dal 31 maggio, e della ipotesi che vi sia una possibilità di spostarsi anche in altre regioni", dichiara il deputato di Forza Italia, Guido Germano Pettarin.

"Il territorio goriziano, al confine con la Slovenia, così come tutto il Friuli Venezia Giulia, presenta le medesime evidenze di un basso contagio che hanno convinto la Slovenia alla riapertura totale. È indispensabile una normativa più uniforme possibile tra Friuli Venezia Giulia e Lubiana, almeno lungo i territori contermini al confine sloveno. Non è sensato pensare che a Nova Gorica il virus non ci sia e a Gorizia sì. Coordiniamo le normative della fascia di Gorizia a quelle slovene. Facciamolo insieme anche ai sindaci. Un primo passo deve essere quello di estendere la disciplina dei lavoratori transfrontalieri a chi si sposta per motivi di studio o per visitare i congiunti. Facciamolo subito con una disposizione permanente e non con meccanismi provvisori di cui al DPCM del 26 aprile”, conclude Pettarin.