La Slovenia premia la senatrice Rojc e il sindaco Dipiazza

La Slovenia oggi ha assegnato i nuovi ordini al Merito, la massima onorificenza della Repubblica. Tra i premiati, scelti dal Presidente Borut Pahor, anche la senatrice Tatiana Rojc e il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza.

“Dedico all’amicizia tra Italia e la Slovenia l’onorificenza che il presidente Pahor ha voluto assegnarmi oggi. Continuerò a lavorare con più passione e impegno per la causa della convivenza pacifica, un valore di cui in queste ore in particolare avvertiamo il grandissimo pregio”. Si esprime Rojc, dopo aver ricevuto dalle mani del presidente sloveno Pahor l’Ordine d'Oro al Merito per il contributo fondamentale all'approfondimento della cooperazione fra Slovenia e Italia e per il sostegno al processo di restituzione dello storico edificio di Trieste Narodni dom alla comunità slovena in Italia.

Sottolineando i passi compiuti grazie a “due grandi protagonisti del dialogo come i presidenti Mattarella e Pahor” e ricordando “la giornata storica vissuta a Basovizza”, Rojc ha richiamato i fatti di Ucraina: "L'Europa ci ha regalato 70 anni di pace e stabilità, e questa riconciliazione dopo grandi ferite deve essere un esempio per i molti conflitti sopiti che attraversano l'Europa. Rimangono aperti i capitoli dell’autonomia scolastica e della rappresentanza parlamentare per la minoranza slovena in Italia su cui – ha concluso – continuerò a lavorare”.

"Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste di lunga data, con i suoi sforzi personali per l'organizzazione del concerto dei presidenti di Slovenia, Italia e Croazia a Trieste nel 2010 ha mostrato il suo impegno per la pacificazione e la riconciliazione tra le nazioni in cerca di un futuro migliore e soprattutto comune. Ha fatto tutto il necessario per garantire che le procedure per la restituzione del Narodni dom fossero eseguite correttamente in tempo. E' rimasto fermo e risoluto nella decisione che il Narodni dom dovesse essere restituito alla minoranza slovena". Con questa motivazione, il Presidente Pahor ha conferito l'ordine d'argento al merito al sindaco Dipiazza.

"Questo riconoscimento, dall'alto valore ideale e simbolico - ha commentato Dipiazza - nasce dal lungo e positivo cammino fatto insieme da Italia e Slovenia, attraverso il lavoro delle diplomazie ma anche del concreto vivere quotidiano delle nostre genti. Dopo il concerto dell'Amicizia del 13 luglio 2010 in piazza Unità, il suo apice è stato raggiunto e suggellato con i presidenti Sergio Mattarella e Borut Pahor che insieme, mano nella mano, il 13 luglio del 2020, hanno onorato i luoghi simbolo delle nostre memorie e dei drammi vissuti".

Questo riconoscimento, ha aggiunto, "è anche un segno di grande amicizia e affetto per Trieste, città ponte e di culture".

Il presidente Pahor era stato il 10 luglio 2021 al palazzo Municipale di Trieste, e gli erano stati conferiti i tre sigilli della città, massima onorificenza civica.