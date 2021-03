La Slovenia vara un nuovo lockdown. Le misure del Governo di Lubiana saranno in vigore dall’1 all’11 aprile. Si va dallo stop alle scuole di ogni ordine e grado alla chiusura delle attività non essenziali, passando per il divieto di circolazione interna, tranne che per lavoro, salute, assistenza o altre ragioni di emergenza. Per la domenica di Pasqua, dalle 5 alle 22, sono previste delle deroghe, per una visita in aree private a un massimo di sei persone/due famiglie, esclusi i minori di 15 anni.

Le novità interessano anche i confini. Da oggi e fino al 12 aprile, il decreto elimina le attuali possibilità di attraversamento del confine dai valichi secondari (quelli dove non sono attivi i posti di blocco), tranne che per i transfrontalieri che devono svolgere lavori forestali o agricoli.

Saranno aperti, con gli attuali orari, i valichi principali, ma resta sempre l’obbligo, se non vaccinati, di esibire un test negativo eseguito nei sette giorni precedenti; saranno, però, riconosciuti solo i tamponi effettuati in uno Stato membro dell'Ue o in un'area Schengen. In caso contrario, la quarantena di dieci giorni non potrà più essere interrotta prematuramente.

Per i cittadini sloveni, poi, vige l’obbligo di viaggiare verso i Paesi in lista rossa (compresa anche l’Italia), salvo che per motivi di necessità.

Qui tutte le informazioni, nel sito del Governo sloveno