La Turchia lascia la Convenzione di Istanbul

"La scelta della Turchia di lasciare la Convenzione di Istanbul è gravissima. Le motivazioni addotte fanno davvero rabbia e non possono lasciarci indifferenti ma, soprattutto, non possiamo abbandonare le donne di quel Paese". Lo rimarca in una nota la presidente della Commissione regionale per le Pari opportunità tra uomo e donna (Crpo Fvg), Dusy Marcolin, aggiungendo la considerazione secondo la quale "sostenere che la Carta danneggi la famiglia e incoraggi il divorzio è davvero fuori da ogni logica. Inoltre, annienta quanto faticosamente è stato raggiunto nella parità, soprattutto contro la violenza sulle donne".

"Interesseremo immediatamente - ha anticipato Marcolin - anche la Conferenza nazionale delle Commissioni regionali per le Pari opportunità".

"Il ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istambul va di pari passo con la mancata ratifica dell'Ungheria l'anno scorso o con la proibizione dell'aborto in Polonia: è in atto un'avanzata liberticida che va fermata, contro cui si deve agire a livello istituzionale e politico. L'attacco ai diritti delle donne è sempre il primo atto dei regimi illiberali e oppressivi, che vediamo alzare la posta quando non trovano ostacoli. Per quanto di emergenza, il nostro Governo dovrebbe esprimere condanna netta e formale verso Stati sempre più repressivi". Lo afferma la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani, dopo che la Turchia ha annunciato che lascerà la Convenzione di Istanbul perche' minerebbe la famiglia, favorendo il divorzio e la comunità Lgbtq.

"Riteniamo grave e preoccupante la scelta della Turchia di abbandonare la Convenzione di Istanbul". Lo rimarca in una nota la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Ilaria Dal Zovo, commentando quella che definisce "una scelta inaccettabile che ci lascia sconcertati. Proprio la Turchia, infatti, era stata la prima a ratificare la convenzione. Il documento è uno dei pilastri e dei principi ispiratori per le politiche contro la violenza sulle donne".

"Con la firma di questo decreto presidenziale, la Turchia sceglie di fare mille passi indietro - aggiunge l'esponente pentastellata - in un momento in cui, invece, bisognerebbe promuovere politiche a favore delle donne. Infatti, a pagare il pegno peggiore della pandemia in corso sono state proprio loro, in particolare con la perdita del posto di lavoro e l'aumento delle violenze".

"Che l'Europa batta un colpo - auspica Dal Zovo a fine nota - perché questa firma non è assolutamente accettabile, considerati gli impegni che ogni Stato membro ha nei confronti dell'Unione".

"È inaccettabile definirsi in linea con i principi europei e poi fare il contrario". Lo sottolinea in una nota il Gruppo consiliare di Progetto Fvg per una Regione Speciale/Ar, commentando "la decisione della Turchia di ritirarsi dalla Convenzione di Istanbul, la cui prima ratifica era stata proprio della Turchia. Un documento che impone ai Governi sottoscrittori, oltre a tutti gli Stati membri dell'Unione europea, di legiferare contro la violenza e gli abusi sulle donne".

"Con il decreto presidenziale firmato oggi, il Governo Erdogan dimostra chiaramente - concludono i consiglieri regionali del Progetto - di non essere in linea con l'Europa, proprio in un momento in cui il maggior impegno dell'Unione è a favore della parità e contro le discriminazioni".