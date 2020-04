La tutela del lavoro fondamentale per la libertà individuale

"La tutela del lavoro è una premessa irrinunciabile della libertà individuale e collettiva, indispensabile per l'autonomia delle persone e per la loro partecipazione alla crescita e allo sviluppo della comunità regionale". Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, ribadisce così, in occasione della festa del 1 maggio, l'impegno delle istituzioni per il diritto al lavoro, riconosciuto come principio fondamentale della dignità e della libertà della persona dalla Costituzione italiana, che quest'anno è messo in discussione da una crisi sociale, sanitaria ed economica devastante.

"Voglio sottolineare - evidenzia Zanin - la vicinanza dell'Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia a tutti coloro che vivono le criticità, il senso di impotenza e l'incertezza sul futuro che questi mesi di forzato isolamento sociale hanno provocato nelle coscienze dei cittadini".

"Il nostro principale obiettivo - prosegue il presidente del Cr Fvg - dev'essere il mantenimento dei livelli occupazionali, contestualmente all'avvio di un percorso di riapertura, non più rinviabile, che consenta di superare l'emergenza, programmando il rientro nei luoghi di lavoro e nel processo produttivo nel rispetto dei protocolli sanitari che sono stati messi a punto".

"Il 1 maggio - sottolinea Zanin - offre anche l'opportunità di una riflessione sulla disoccupazione, soprattutto quella giovanile, così come sull'estensione di flessibilità e precarietà nei contratti di donne e giovani e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, problemi da sempre al centro del confronto tra le parti sociali e le istituzioni, ma che confinano il nostro Paese nelle ultime posizioni in Europa".

"Di fronte alla prospettiva che il 1 maggio 2020 sia caratterizzato da un orizzonte di lavoro che rischia di mancare, provocando un impoverimento della nostra comunità, manteniamo fermo l'impegno - conclude il presidente - per indirizzare tutti gli sforzi del Consiglio regionale alle azioni e ai provvedimenti di sostegno ai settori produttivi e alle categorie professionali che si apprestano a vivere, purtroppo, una festa di incertezze, pur nella consapevolezza della grande capacità di riscatto, determinazione e coraggio dei giuliani e dei friulani nei momenti di difficoltà".