La Valle dell'idrogeno Fvg fa scuola

"La Regione è impegnata a sviluppare una valle dell'idrogeno transfrontaliera utilizzando anche le opportunità offerte dall'Unione europea con il programma Horizon". Lo ha riferito l'assessore regionale alla Ricerca, Alessia Rosolen, intervenendo a Pianeta 2030, una rubrica di approfondimento promossa dal Corriere della Sera e trasmessa in diretta online per parlare di transizione energetica, idrogeno, mobilità, riconversione di aree dismesse e applicazioni in ambito industriale.

Il tema è stato affrontato mettendo a confronto gli interventi di diversi esperti e rappresentanti istituzionali tra cui, oltre all'assessore regionale, il sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologica, Vannia Gava, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il presidente della società Fnm, Andrea Gibelli, il professore ordinario del Politecnico di Milano e co-fondatore Energy & Strategy, Davide Chiaroni, e il presidente e amministratore delegato Nemesys, Marco Matteini.

"Grazie alle opportunità offerte dal Pnrr, l’idrogeno può diventare il vettore del futuro", ha detto Gava. "Ci crediamo al punto che gli sono destinati complessivamente 3,19 miliardi di euro. L’idrogeno è il punto di arrivo di questo grande processo che abbiamo chiamato di transizione ecologica. Un settore ancora giovane, che ha bisogno di ricerca e per questo stiamo investendo per sviluppare nuove tecnologie che gli consentano di diventare efficiente come gli altri vettori".

Rosolen ha ricordato come l'accordo transnazionale tra Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia per la creazione di una valle di idrogeno è agevolato dai fondi del Pnrr e si ispira alla visione di una Mitteleuropa dell'idrogeno. Il progetto ha radici storiche poiché, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, si scelse d'insediare in quest'area geografica una serie di istituzioni scientifiche che rafforzassero la competitività rispetto al blocco sovietico. Oggi il Friuli Venezia Giulia coopera in maniera stretta con questi Paesi con cui c'è piena collaborazione sia sul fronte delle istituzioni che del mondo imprenditoriale.

L'Unione europea è nata come comunità del carbone e dell'acciaio; la ricerca energetica può oggi essere un'opportunità su cui rifondare una nuova Europa, a partire proprio dall'idrogeno. La Regione sta pertanto lavorando su bandi Pnrr, del Miur e, appunto, sul programma Horizon Europe per la formazione della valle dell'idrogeno come iniziativa transfrontaliera.

Il Friuli Venezia Giulia - è stato detto - vive in un contesto di allargamento dell'Unione europea e all'incrocio di varie potenzialità, quali la logistica, l'applicazione industriale, lo sviluppo del manifatturiero, rispetto alle quali il suo sistema di ricerca scientifica gioca un ruolo strategico di sviluppo.