"La ventennale missione in Afghanistan è stata un fallimento"

"Inutile nascondersi dietro a un dito come qualcuno tenta di fare. La ventennale missione dei Paesi occidentali in Afghanistan è stata un fallimento".



Non usa giri di parole Sandra Savino, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per il Friuli Venezia Giulia, commentando quanto sta accadendo in Afghanistan in questi giorno.



"Bene che il governo italiano abbia deciso di rimpatriare insieme ai nostri connazionali anche gli afghani che hanno collaborato in loco con le nostre forze militari - prosegue Savino -. Serve però uno sforzo in più, tutta la comunità internazionale dovrebbe adoperarsi affinché i talebani concedano la possibilità di creare corridoi umanitari per evacuare tutti gli afghani che abbiano il desiderio di lasciare il loro Paese. Lo dobbiamo alle persone di cui abbiamo tradito speranze e fiducia".