La zona gialla non è un 'liberi tutti', ecco la nuova ordinanza Fvg

Il governatore Massimiliano Fedriga e il suo vice Riccardo Riccardi hanno annunciato in conferenza stampa (qui il live) le nuove limitazioni pensate per contenere le occasioni di assembramento e contagio in Fvg.

"Siamo ancora in mezzo alla pandemia", ha detto Fedriga. "La zona gialla non è un liberi tutti e da questa fascia si può ancora passare velocemente in zona rossa. Si sta un po' allentando la pressione negli ospedali, in termini di nuovi ricoveri, ma la situazione è ancora molto pericolosa e non possiamo permetterci di abbassare la guardia".

"Capisco i sacrifici che stiamo chiedendo, ma dobbiamo continuare a difenderci a vicenda. Anche il miglior Dpcm del mondo, se non c'è condivisione della popolazione, non può funzionare. La prima raccomandazione è di non recarsi in visita a casa di altri nuclei familiari, perchè è la circostanza in cui si abbassa la guardia e ci si espone di più".

"Se non facciamo così metteremmo a rischio troppe persone. Devo dire grazie a tutto il personale sanitario, che sta facendo un lavoro enorme. Siamo consci delle difficoltà e sappiamo che con questi numeri dei problemi ci sono, quindi dobbiamo mantenere tutti le attenzioni".

"Proprio per questo abbiamo varato una nuova ordinanza - in vigore da domani - con regole per evitare assembramenti. Riconfermiamo che solo una persona per nucleo familiare potrà fare la spesa nei negozi alimentari, mentre per il commercio, i negozi potranno accogliere una persona ogni 20 metri quadri; sotto i 40 metri quadri, le attività potranno accogliere un cliente per volta".

"Per i locali, dalle 11 alle 18, le consumazioni saranno solo da seduti. Introduciamo anche sanzioni per il mancato rispetto dei limiti di capienza, che dovranno essere chiaramente indicati in tutte le attività commerciali".

"Aggiungiamo poi una raccomandazione, quella di destinare la fascia 10-12 come orario 'protetto' per gli over 65 e l'invito a utilizzare il trasporto pubblico solo per necessità".

"Stiamo facendo uno sforzo enorme sui tamponi. A differenza di altre Regioni, continuiamo a fare moltissimi test moleclari (con punte di 10mila al giorno) perchè la tutela della salute passa dal trovare più positivi possibile".

"Il virus è ancora presente e sta correndo in modo importante in tutta la Regione", ha detto Riccardi. "Il numero di positivi su tamponi è ancora elevato ed è diffuso sul territorio. Scontiamo alcuni giorni di ritardo rispetto al contesto nazionale. Abbiamo ancora una prova forte da sostenere per convivere con il contagio, ovvero rispettare le regole. A questo punto, come non era fino a 10 giorni fa, scontiamo una forte pressione sulle strutture ospedaliere, quindi dobbiamo tenere alta l'attenzione".

"Al momento non vedo la necessità di ripetere l'esperimento dei test massivi, perchè rischiamo di sottrarre risorse al sistema sanitario (servono almeno un medico e un infermiere). Faremo tutte le valutazioni, in base all'incidenza del contagio sul territorio, ma per ora non abbiamo indicazioni di questa necessità", ha detto Riccardi. "L'obiettivo è quello di investire per poter riattivare il sistema di tracciamento che al momento è in difficoltà, e non solo in Fvg, ma in tutto il Paese. Se, grazie ai test salivari (in corso di validazione, ndr), potremo destinare risorse professionali - che come sappiamo sono limitate - ai Dipartimenti di prevenzione anzichè all'esecuzione materiale dei tamponi, nell'arco di qualche settimana potremmo rivoluzionare tutto il sistema di monitoraggio, certificazione e tracciamento dei casi".

"Ribadisco che il divieto di uscire dai comuni per i giorni di festa - ha aggiunto Fedriga - è una misura iniqua. Non penso serva a contenere i contagi ed è ingiusta anche per i ristoranti, che potranno restare aperti. Servono misure eque e comprensibili dai cittadini. Si vince solo assieme alla popolazione e le critiche sono arrivate da tutte le Regioni, ma anche da alcuni esponenti del Pd. Noi introduciamo misure che valgono sempre, non solo il 25 e 26 dicembre e l'1 gennaio".

"Forse sarò un illuso, ma ribadisco il mio appello a combattere assieme contro il virus. Se arrivano messaggi confusi alla popolazione rischiamo che l'unità di comportamenti e intenti venga meno".

"Sono d'accordo sull'introduzione - rigorosa - delle quarantene per chi arriva dall'estero. Ho visto i dati di diversi Paesi vicini e sono preoccupanti, quindi è giusto che ci sia questa misura di tutela anche per i cittadini del Fvg", ha poi detto Fedriga.