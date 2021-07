Lamentele sui Centri estivi, interrogazione a Udine

Dopo il caso mense, che ha creato un terremoto politico a Udine, il consigliere comunale di Progetto Innovare, Federico Pirone, presenta un'interrogazione sulla gestione dei centri estivi udinesi per i bambini dai 3 ai 6 anni. "Preso atto delle lamentele di alcuni genitori in merito alla scarsa informazione sulla programmazione e sulle attività svolte, chiedo al Sindaco Fontanini (ora anche assessore competente all'istruzione, dopo le dimissioni di Elisa Asia Battaglia, ndr) - di sapere se la Coop che si è aggiudicata il servizio ha trasmesso i curricula degli educatori e se l’Amministrazione comunale stia effettuando controlli e su quali aspetti".

"Chiedo, poi, se siano state effettuate dall’Amministrazione comunale osservazioni sulla gestione del servizio e se il programma presentato è stato svolto per il primo turno, conclusosi il 16 luglio, e se viene attuato nei turni in corso. Infine, chiedo di sapere se, in caso di mancato rispetto dei punti sopracitati, il Comune intenda rescindere il contratto in essere", conclude Pirone.