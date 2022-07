Latisana scommette sul Consiglio comunale degli anziani

"Un plauso al Comune di Latisana per aver riconosciuto il valore del dialogo istituzionalizzato con i rappresentanti dei pensionati e della terza età al fine di dare le migliori risposte possibili in tema di welfare e di servizi a questa componente significativa della propria comunità. L’auspicio che questo esempio sia seguito dagli altri Comuni del Friuli Venezia Giulia".

Il coordinatore regionale del Cupla Fvg, Pierino Chiandussi, commenta così il rinnovo del Consiglio comunale degli anziani che è in atto a Latisana, un organismo consultivo stabile in cui sono chiamati a far parte anche i rappresentanti locali delle organizzazioni di lavoratori autonomi pensionati riuniti nel Cupla, artigiani, commercianti, agricoltori.

"Questo Consiglio e la sua attività – aggiunte Chiandussi – ben interpreta il protocollo d’intesa che è stato sottoscritto già un anno fa tra Cupla e Anci nazionale, in cui si prevede un confronto fra le rappresentanze dell’Anci e del Cupla regionale su diversi temi che coinvolgono i pensionati: disagio economico, livelli essenziali delle prestazioni sociali, non autosufficienza, reti socio-assistenziali, inclusione e invecchiamento attivo, lotta alla solitudine, qualità della vita e sicurezza, mobilità e trasporti pubblici efficienti, politiche abitative".