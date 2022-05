Laura Fasiolo si presenta al Nazareno

“Una città divisa ma con una piazza in comune e un gran desiderio di sinergia”. Laura Fasiolo ospite del Partito Democratico nell’ambito della presentazione delle candidate sindache del centrosinistra, ha delineato le sfide principali del programma di coalizione nella volata delle elezioni amministrative del 12 giugno.

“Rappresento una città di confine che ha sofferto molto nel passato e dal 2007 in poi è stata gestita malissimo. Fallita la volontà di risollevarne le condizioni economiche. Fallite le promesse di attrarre impresa. Fallito il progetto di mantenere i giovani. L’impegno della nostra ampia coalizione sarà quello di rivitalizzare la città e permetterle di riacquisire una centralità europea”.

Nella sala del Nazareno intitolata a David Sassoli, alla presenza del segretario dem Enrico Letta, del responsabile degli Enti Locali Francesco Boccia e della Portavoce della Conferenza Nazionale Donne Democratiche Cecilia D’Elia, la candidata ha espresso il desiderio di rinascita della città. “Gorizia è storicamente divisa tra Italia e Slovenia ma rimane unita dall’ambizione di stabilire dei servizi comuni che possano rivitalizzare un territorio in grave depressione. Assieme a Nova Gorica siamo insigniti del titolo di Capitale Europea della Cultura 2025, elemento di forte pregio che ci spingerà a costruire una città unica pur appartenente a Paesi diversi. Siamo in corsa per risvegliare Gorizia – conclude - per essere attrattivi per i giovani sfruttando tutte le risorse del Pnrr e dedicando maggiori attenzioni ai più deboli. Questa è la nostra grande sfida”.

“Sono molto fiero di presentare una campagna elettorale con 9 candidate sindache nei comuni capoluogo di provincia”, ha detto il segretario letta. “Sappiamo che le elezioni del 12 giugno ci impegneranno in città tradizionalmente ostiche e davanti a noi si prospetta una tappa dolomitica, da affrontare con maggior impegno. Comuni, sindache e sindaci sono in prima linea per arginare la crisi sociale che è dietro l’angolo; noi ci affidiamo a donne che con grande determinazione e forza sono in grado di provvedere a quello che è necessario per i cittadini con i valori, oggi fondamentali, della solidarietà, della sicurezza e della libertà”.

“Questo Paese – sono le parole di D’Elia - si è dotato di una strategia per la parità di genere che è uno dei punti chiave per un Paese più giusto. Una democrazia paritaria che dia il giusto potere alle donne è più forte, più inclusiva, più vicina alla realtà di un popolo attraversato da generi, generazione, differenze. Con la candidatura di un ampio numero di donne, il centrosinistra contribuisce a creare città più inclusive, più giuste e mi piace sempre ricordare che dietro a queste figure ci sono nomi, cognomi, competenze che sono pronte a una scelta netta di discontinuità. Credo infine che lo sguardo delle donne che attualmente solo nel 5% dei casi sono prime cittadine di capoluoghi di provincia; darà più forza, giustizia, libertà e sicurezza alle nostre città”.

A margine della conferenza nella capitale, Laura Fasiolo ha commentato anche la mancata discussione del bilancio al Consiglio comunale di Gorizia, dovuta all’irraggiungibilità del numero legale in aula: “Se il sindaco punta il dito contro la minoranza per giustificare l’assenza del numero legale per votare il bilancio, significa che siamo al capolinea. L’espressione ‘spero di non vederli più per i prossimi 5 anni’ attribuita da alcune testate locali al primo cittadino è poi di una deriva antidemocratica incommentabile. L'assenza del primo cittadino dalla votazione del bilancio non può trovare nessuna giustificazione. Ho imparato a diffidare da chi ha sempre ragione e distribuisce agli altri le proprie, indiscutibilmente proprie, responsabilità”.