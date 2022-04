Laura Fasiolo, un programma partecipato per Gorizia

"Nove gazebo e otto tavoli. Una giornata importante nella quale una coalizione così nutrita ha dato ampia dimostrazione di come si fa a coinvolgere la gente per la costruzione di un programma". Queste le parole con le quali ha esordito la candidata sindaca Laura Fasiolo a margine del world café in Piazza Vittoria che ha dato l’opportunità ai goriziani di esprimersi in maniera partecipativa.

"Un’esperienza bellissima aiutata da una giornata spettacolare nella quale ci stiamo confrontando con la gente su una serie di punti cardini nel nostro progetto per una Gorizia nuova". L’ex senatrice ha passato in rassegna i temi che sono stati affrontati e discussi da un centinaio di cittadini all’ombra di 9 gazebo allestiti da tutta la coalizione nella mattinata di incontri. "Abbiamo creato un laboratorio a cielo aperto sulle politiche del lavoro, sull’economia, il turismo. Gorizia sarà la capitale Europea della Cultura e in questa piazza abbiamo sviluppato assieme a cittadine e cittadini il significato di impresa culturale. Dall’ambiente, all’istruzione, al piano del traffico, abbiamo declinato gli aspetti di un territorio che riteniamo fondamentali – continua Fasiolo – Senza dimenticare che Gorizia è una città che ha una percentuale altissima di anziani, quindi è stato dato spazio al discorso sulla prevenzione, sui servizi e sulle politiche di welfare Centrale e parallelo a quello delle politiche di attrattività per i giovani. Non vogliamo che i giovani scappino ma ci proponiamo di seminare qui le condizioni soddisfacenti per il loro lavoro".

Con i giovani, anche il tema legato ai poli universitari, "una grande nostra risorsa va potenziata, come vanno potenziati i corsi post diploma che offrono sicuramente vantaggi lavorativi importanti".

Tutti gli argomenti affrontati in Piazza, sono stati poi raccolti e commentati nell’assemblea plenaria del Kinemax, un momento aperto, condiviso e propedeutico alla stesura del programma elettorale. "Abbiamo tante cose nel cassetto – conclude la candidata sindaca - e sono progetti su una città non oscuri ma chiari. Alla luce del bel sole odierno ma soprattutto a disposizione di tutti i cittadini con la massima trasparenza. Questo per noi significa programmazione partecipata, un modello che vogliamo riproporre anche in sede di bilancio".