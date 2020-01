Lavinox, la Regione si impegni a trovare un investitore

"Sulla vicenda Lavinox nessuno pretende dalla politica bacchette magiche o soluzioni miracolistiche, ma il massimo impegno sì. È legittimo chiedere che la Regione sia in testa a tutti nell'impegno determinato alla ricerca di un investitore e di commesse possibili, dal gruppo Electrolux Professional o da altri". Lo afferma il responsabile Economia del Pd Fvg, Renzo Liva, intervenendo dopo che il gruppo Sassoli ha depositato la domanda di concordato preventivo per la Lavinox di Villotta di Chions.

"Con oltre cento famiglie coinvolte - indica Liva - servono iniziative molto concrete, dal supporto a chi avesse interesse a investire a progetti credibili di ricollocazione, formazione e sostegno economico ai lavoratori".

L'esponente dem auspica che "quando venerdì incontrerà le parti sociali, l'assessore Bini porti risultati e comunque le tracce riscontrabili dell'impegno regionale. Perché per la Regione non devono esistere figli e figliastri: se a Trieste si fanno chiudere aziende non in crisi come la Ferriera e poi si offre ai lavoratori l'opzione Fincantieri, non va bene se per i lavoratori di Pordenone non si fa lo stesso sforzo".

"Noi conosciamo le difficoltà dell'economia e non le strumentalizziamo ma - aggiunge Liva - non possiamo non vedere e giudicare i fatti: l'economia regionale arretra, le imprese chiudono, quelle nuove non ci sono, il Fvg fa peggio delle regioni contermini e non solo. Il Fvg lo governa ormai da due anni Fedriga, la Lega e i suoi alleati: è tempo che portino risultati".