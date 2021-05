Lavoratori Flex in piazza, presto il tavolo con il ministro Giorgetti

Protesta in piazza Unità, sotto al palazzo della Regione, per 150 lavoratori della Flex. I rappresentanti sindacali sono stati accolti dall’assessore regionale Alessia Rosolen, dal sindaco Roberto Dipiazza e dai capigruppo del Consiglio comunale.

"Come comunicato dal ministro Giorgetti al governatore Fedriga, a breve sarrà convocato un tavolo al dicastero dello Sviluppo economico sulla crisi della Flex al quale, alla presenza delle Istituzioni, verranno chiamati a un confronto l'azienda e la parte sindacale", ha detto Rosolen, nel corso dell'incontro con le rappresentanze sindacali dedicato alla situazione dello stabilimento di materiali elettronici sito in zona industriale nel capoluogo giuliano e che conta circa 600 addetti.

Come è stato puntualizzato dagli stessi sindacati, sul tema il Ministero era stato sensibilizzato già lo scorso novembre. Intercorso poi a febbraio l'avvicendamento dei due ministri con la formazione del nuovo Governo, che ha dovuto da subito affrontare due vertenze urgenti irrisolte come Alitalia e l'Ilva di Taranto, adesso sono arrivate da Roma le garanzie di un prossimo incontro su Flex.

Da parte sua l'assessore Rosolen ha ricordato che l'Amministrazione regionale, attraverso gli assessorati al Lavoro e alle Attività produttive, negli scorsi mesi di marzo e aprile ha avuto una serie di incontri con la proprietà rispetto alle problematiche segnalate dalle organizzazioni sindacali. Contemporaneamente è stata fatta una ricognizione sulla disponibilità di fondi regionali destinati alla ricerca e allo sviluppo.

Infine, relativamente al Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'assessore ha confermato che questo tipo di produzione tecnologica troverà sostegno sia sul piano nazionale sia su quello regionale.

“Se le pressioni fatte sul ministro Giorgetti sono servite ad avere proprio oggi una risposta sulla convocazione del tavolo di crisi al Mise, lo consideriamo un primo segnale positivo, cui siamo convinti possano seguire interventi concreti. Lo stabilimento Flex è una risorsa irrinunciabile per il tessuto industriale triestino che ha la sua missione più avanzata nell'unione di ricerca e produzione. L'auspicio è che l’accompagnamento istituzionale della Regione iniziato con Debora Serracchiani prosegua allo stesso livello e con la stessa intensità per non perdere nessuna delle occasioni offerte dal Pnrr. Con questo intento, prenderò contatto con la sottosegretaria all'innovazione tecnologica e la transizione digitale Assuntela Messina”. Lo ha dichiarato la senatrice Tatjana Rojc (Pd) che oggi a Trieste ha partecipato alla manifestazione di sindacati e lavoratori della Flex davanti alla sede della Regione Fvg, per la "difesa occupazionale" e la “salvaguardia e incentivazione del patrimonio tecnologico industriale".

"La crisi della Flextronics continua ad aggravarsi: il MoVimento 5 Stelle continua a lottare a sostegno dei suoi lavoratori". Così, in una nota congiunta, la deputata Sabrina De Carlo e il consigliere regionale Andrea Ussai presenti stamani al presidio dei lavoratori in Piazza Unità d'Italia. “L’occasione del PNRR e delle risorse che arriveranno dal Recovery Fund per la transizione digitale possono essere la leva giusta per valorizzare il sito di Trieste, salvaguardarne l’occupazione”.

“È passato più di un anno e mezzo da quando avevamo chiesto, e ottenuto il 18 dicembre 2019, la convocazione urgente del tavolo di crisi al Mise, ma la situazione si è ulteriormente aggravata, e non solo a causa della pandemia: anche la crisi di Governo ha bloccato tutte le vertenze già pervenute, nonché la convocazione dei tavoli di crisi - proseguono De Carlo e Ussai -. Il nostro impegno nei confronti di questa crisi non si è però mai fermato. Anche a seguito delle costanti interlocuzioni con la sottosegretaria Alessandra Todde e degli atti formali depositati alla Camera dei Deputati, come confermato dalla stessa sottosegretaria nei giorni scorsi, verrà organizzato a breve il tavolo di confronto tra il Ministero, l’azienda e i sindacati, istanza ripresa immediatamente in mano a seguito dell’assegnazione delle deleghe avvenuta nel mese di aprile”.

"Nonostante il problema occupazionale parrebbe al momento essere arginato dalla Cassa Covid e dal blocco dei licenziamenti, il calo del lavoro dell’azienda avrebbe raggiunto, nel 2021, picchi del 15-20%, e il rischio di un’ulteriore delocalizzazione di parte della produzione in Romania rende il quadro davvero allarmante per i circa 600 dipendenti, 87 dei quali precari in staff leasing. È perciò opportuno vagliare al meglio la situazione, stilando un piano industriale in grado di dare un nuovo impulso al sito produttivo e valorizzando una realtà strategica per il territorio con prospettive chiare e definite” concludono De Carlo e Ussai.