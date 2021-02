Lavoratori stagionali nell’occhio del ciclone

Sarà un anno difficile, ma il sistema nella nostra regione regge, mentre a preoccupare sono soprattutto i lavoratori atipici e precari.

Alessia Rosolen, assessore regionale al lavoro invita a non cedere allo sconforto e conferma la masima disponibilità al confronto con le parti: “Il 2020 si è chiuso per il Friuli Venezia Giulia con 189mila 267 nuove assunzioni e 190mila 363 cessazioni di contratti di lavoro. Il saldo, circoscritto al lavoro dipendente, è negativo per circa un migliaio di unità. Si tratta di numeri che collocano la nostra regione ai vertici nazionali per quanto riguarda la tenuta del sistema economico. La pandemia ha massacrato quasi tutti, colpendo in modo molto pesante anche le regioni più produttive e trainanti. Noi abbiamo contenuto i danni.

Questi sono numeri ufficiali diffusi da Banca d’Italia, Cgia di Mestre e Ministero del Lavoro. Noi manteniamo un atteggiamento cauto, prudente e consapevole della situazione generale, ma invitiamo tutti non cedere a derive catastrofiste. Il 2020 è stato pesante e il 2021 sarà impegnativo, ma il sistema regionale saprà reggere l’urto”.



Incentivi efficienti

I lavoratori più a rischio

“Quando si parla di lavoro - sottolinea Rosolen - è sempre opportuno e doveroso ricordare quali sono i margini di competenza e intervento da parte della Regione. Nel nostro caso, abbiamo applicato e ampliato al massimo grado gli interventi concessi dalle leggi nazionali, ricorrendo anche alle risorse del Fondo Sociale Europeo. I dati ricordati in premessa dimostrano che gli incentivi messi in campo dal Fvg sono stati funzionali alla tenuta del sistema. Abbiamo messo in campo misure di Politica attiva per il lavoro che hanno prodotto risultati non banali, alla luce delle difficoltà del contesto generale”.“Abbiamo elaborato alcune stime rispetto agli scenari che potrebbero aprirsi quando sarà superata la misura del blocco dei licenziamenti.Al netto di numeri che mi sembra prematuro azzardare - ricorda l’assessore -, possiamo anticipare che desta maggior preoccupazione la quota di soggetti che fonda la propria presenza nel mercato del lavoro sfruttando la ciclicità, i contratti atipici o la stagionalità e che potrebbe essere costretta a richiedere servizi di intermediazione, collocazione e integrazione al reddito. Una cosa la posso dire: la soglia dell’attenzione era e resta altissima, esattamente come la disponibilità al confronto e al dialogo con il tessuto produttivo, le categorie economiche e le sigle sindacali”.