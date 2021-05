Lavori in piazza a Monfalcone, il sindaco rassicura i commercianti

L’Amministrazione comunale di Monfalcone ha pianificato i lavori di pavimentazione della nuova piazza in modo tale da evitare possibili disagi per le attività commerciali. La conferma arriva dal sindaco Anna Maria Cisint che ha incontrato gli interessati ai quali ha illustrato le diverse fasi di realizzazione dell’importante opera.



“Durante i lavori di riqualificazione della piazza non chiuderemo nessuna attività - ha sottolineato Cisint -, bar, pizzerie e locali avranno la possibilità di lavorare anche durante l’apertura dei cantieri di piazza della Repubblica, utilizzando a pieno le agevolazioni messe a disposizione dal Comune per sostenere la ripresa dopo il lungo periodo di chiusura”.



Si tratta di agevolazioni di particolare rilievo. Per tutto il 2021, infatti, gli esercenti di Monfalcone non dovranno pagare la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, mentre la tassa sui rifiuti è stata abbassata alla metà.



"I locali che saranno interessati dai lavori di riqualificazione del centro cittadino – ha aggiunto il sindaco - non pagheranno Tosap né Tari per tutti il 2022”. Il piano delle opere con le relative tempistiche è stato già programmato. Si inizierà a fine luglio con la parte centrale della piazza, quella che porterà a riproporre il cosiddetto 'biscotto', che sarà realizzata per fasce e dovrebbe essere pronta entro tre mesi dall’avvio. Seguirà il rifacimento delle parti laterali partendo da quella rivolta a ovest, scendendo progressivamente.Al titolare della pasticceria Maritani, che si è fatto interprete delle istanze della categoria, sono state dunque fornite le necessarie rassicurazioni sulla base del cronogramma già definita dell’intervento. Sono stati illustrati i punti di forza del progetto che, assieme alla ripavimentazione, prevede la riqualificazione dell’intera area sino al piazzale del Duomo con il recupero degli elementi storici, come il segno delle vecchie mura medioevali e la creazione di un’ampia area verde di circa 20mila metri quadrati, maggiore di oltre un terzo rispetto a quella attuale.Una proposta pensata per fare in modo che il centro ritorni a essere un punto vitale di incontro e attrattività di Monfalcone, anche al fine di sostenere l’insieme delle diverse attività commerciali e di servizio che si sviluppano in questo comprensorio. L’assessore al commercio, Luca Fasan, si incontrerà, assieme a un tecnico, con tutti i commercianti interessati per fornire singolarmente tutte le necessarie delucidazioni.