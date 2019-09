Lavoro, serve un intervento urgente

"Speriamo che il nuovo Governo voglia misurarsi pragmaticamente con i risultati di provvedimenti come il decreto dignità, intervenendo dove si rivelano le maggiori criticità". Lo afferma Renzo Liva, responsabile Economia del Pd Fvg, commentando la diminuzione del 7,5% di nuovi rapporti di lavoro dipendente attivati in Friuli Venezia Giulia nel settore privato, rilevata da uno studio dell'Ires Fvg su dati Inps.

"Il decreto dignità ha obiettivi condivisibili - spiega Liva - ma si dimostra debole nel raggiungerli. Permette di stabilizzare in anticipo rapporti che si sarebbero comunque sviluppati in un rapporto a tempo indeterminato, ma rallenta e rende più difficoltose le assunzioni soprattutto per le posizioni più deboli e meno professionalizzate. Colpisce duramente il lavoro delle agenzie interinali, che mettono in reale collegamento, con pienezza di applicazione del contratti di lavoro, domanda e offerta di manodopera".

Per Liva "una fase negativa dell'economia regionale, nazionale, europea e mondiale si affronta con misure di ampliamento e non di restrizione delle possibilità di lavoro".