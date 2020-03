Lavoro 'agile' nella pubblica amministrazione

'Il lavoro agile in emergenza nella Pa: si può!'. E' questo il titolo del webinar organizzato da Anci Fvg con l’obiettivo di illustrare la forma di organizzazione dello smart working, mettendone in evidenza le principali caratteristiche, vantaggi e limiti. "I relatori – i due Dirigenti del Comune di Trieste Lorenzo Bandelli e Manuela Sartore che hanno attivato per primi e in modo pionieristico questa modalità – ci permetteranno di capire il percorso da seguire per avviare il LAE all’interno degli Enti locali della regione. In particolare", spiegano da Anci Fvg, "saranno approfonditi gli aspetti giuridico-amministrativi legati alla gestione del personale, tecnologici e infrastrutturali e di tipo organizzativo e legati alle tipologie di attività".

A seguito del webinar saranno messi a disposizione degli enti oltre al materiale didattico anche il kit di LAE con tutta la documentazione necessaria ed esempi che faciliteranno l’avvio di questa metodologia da parte di tutti i Comuni. Per partecipare al Webinar è necessario inviare la propria adesione rispondendo alla email inviata nei Comuni tassativamente entro le 13 di venerdì 13 marzo. Gli iscritti riceveranno una mail all’indirizzo indicato contenente le indicazioni per accedere al webinar che sarà ospitato sulla piattaforma di Insiel Digital Accademy.

