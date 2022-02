Lavoro, 14 milioni di euro per la formazione dei disoccupati

Definito e condiviso con le parti sociali il piano regionale per l'attuazione del programma "Gol" (garanzia di occupabilità), la risposta al tema occupazionale inserita nel Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza).



Il programma, che coprirà gli anni fino al 2025, assegna al Friuli Venezia Giulia risorse che superano i 14 milioni nel primo biennio con i quali accompagnare donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani under 30 e lavoratori over 55 in misure formative (da gestire attraverso i Centri per l'impiego regionali e le Agenzie per il lavoro) finalizzate all'occupazione.



I 14,3 milioni rappresentano il 20% dell'importo complessivo destinato al Friuli Venezia Giulia e che coprono - oltre ai programmi formativi - un percorso di raccordo sempre più stretto con il sistema produttivo, la collaborazione con i patronati, l'integrazione della presenza sul territorio dei servizi per l'impiego e la digitalizzazione delle procedure. Il tutto garantendo il potenziamento delle attività dell'Osservatorio regionale sulle domande e offerte di lavoro, l'analisi dei percorsi formativi utili ad allineare le richieste e il monitoraggio costante degli esiti occupazionali.



"È un programma con obiettivi ambiziosi che concorrerà a migliorare la competitività del nostro territorio e a garantire la tenuta del mercato del lavoro nel post pandemia, soprattutto davanti alle sfide legate alle transizioni tecnologiche - ha detto Rosolen -. Abbiamo scelto di sommare alle risorse nazionali anche quelle derivanti dalla nuova programmazione del Fondo sociale europeo, di costruire una rete con tutti gli attori interessati, di concentrare tutte le nostre politiche attive nella formazione, di connetterla in maniera sempre più solida con il sistema sociale ed economico che meglio risponde alle esigenze produttive e di competitività del nostro territorio".