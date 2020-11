Le acque tornano nostre, ma è solo l’inizio

L’approvazione della legge regionale dedicata alle grandi derivazioni, avvenuta lo scorso 27 ottobre, ha segnato un cambio di passo atteso da tempo per quanto concerne la gestione delle nostre acque. A parte la circostanza, tutt’altro che scontata, che il testo è stato approvato all’unanimità dal Consiglio regionale, segno di un buon lavoro preparatorio e del fatto che la politica ha deciso dando ascolto al territorio, la nuova normativa è destinata a far tornare la Regione protagonista quando si parla dello sfruttamento delle risorse idriche a fini idroelettrici, dopo che per decenni le grandi aziende hanno macinato utili, lasciando spesso in loco poche briciole dal punto di vista economico e molte macerie in termini ambientali.



Si tratta certamente di una solida base dalla quale partire per ripensare lo sfruttamento dei corsi d’acqua montani, facendo in modo che parte della ricchezza prodotta resti in regione, ma proprio questo è uno dei primi passaggi fondamentali: parliamo della costituzione di una società energetica regionale della quale si parla espressamente nella nuova legge all’articolo 7, quando “autorizza la Regione a costituire società a capitale misto pubblico privato alle quali assegnare le concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico”. Servirà del tempo, come ha spiegato nell’intervista pubblicata a fianco l’assessore regionale all’Ambiente, ma parliamo comunque di alcuni mesi.



Sempre restando sull’aspetto squisitamente socio-economico, sono molto importanti anche le misure di compensazione, il mantenimento dei livelli occupazionali (fatto tutt’altro che scontato dato che negli ultimi 20 anni la forza lavoro è stata progressivamente ridotta) e la cessione gratuita di energia “ai servizi pubblici e alle categorie di utenti dei territori delle Comunità di montagna e dei Comuni della Regione interessati dalle derivazioni”. Altrettanto importante l’aumento dei canoni di derivazione e il trasferimento agli enti locali di una cifra destinata a doppiare abbondantemente quella attualmente corrisposta.



Anche sul versante finora pesantemente trascurato della tutela ambientale la legge compie un deciso passo avanti, tanto da dedicare un apposito articolo nel quale si parla di interventi per il miglioramento e il risanamento ambientale. Proprio questo passaggio costringerà, si spera (ci scusiamo per la formula dubitativa, ma molte buone leggi sono spesso state applicate solo in parte a fronte di controlli non sempre adeguati e della scarsa volontà politica) i futuri concessionari ad affrontare questioni come il progressivo interramento dei bacini, il recupero di aree naturali pesantemente influenzate dalle opere di derivazione come per esempio il lago dei Tre Comuni. In quest’ultimo caso, per esempio per la sua salvaguardia era stata approvata nel 2019 con legge regionale l’istituzione di un tavolo tecnico al fine di individuare le criticità e proporre le conseguenti soluzioni finalizzate a recuperare le condizioni di naturalità del lago stesso “Laboratorio del quale - sottolinea Franceschino Barazzutti, portavoce dei comitati per la tutela delle acque del bacino montano del Tagliamento - per ora non c’è traccia”.



C’è anche un’altra questione che prima o poi andrà risolta e che la legge appena approvata non affronta: oltre che con una cinquantina di grandi derivazioni, la montagna friulana deve anche fare i conti con centinaia di piccoli impianti idroelettrici privati in funzione (probabilmente quasi 250) ai quali rischiano di aggiungersi un altro centinaio di progetti in lista d’attesa, anche se al riguardo, come ci ha spiegato il consigliere regionale Massimo Morettuzzo, non è stato per ora possibile ottenere informazioni precise dagli uffici regionali.

“Stiamo affrontando situazioni bloccate da decenni, serve tempo”

Un bel passo avanti, ma serve tempo. Fabio Scoccimarro, assessore regionale all’Ambiente non nasconde grande soddisfazione per l’approvazione all’unanimità della legge regionale sulle grandi derivazioni e conferma che si tratta dell’inizio di un percorso ancora lungo.

“L’unanimità l’ho cercata e voluta perché questa legge avrà conseguenze importanti per il territorio montano nei prossimi decenni. Non aveva senso fare un provvedimento di parte. La collaborazione di tutti fa ben sperare sulla qualità della norma e sul suo rispetto. Il fatto che il settore delle grandi derivazioni torni in mano pubblica e che a gestirlo sia una società sotto controllo regionale, è un passaggio essenziale. Senza dimenticare che tutti i canoni di concessione restano ora in montagna, al pari dell’energia gratuita che sarà fornita. A fronte dei cinque milioni ora corrisposti ai territori, si passerà a oltre 13 milioni di euro ai quali andranno poi aggiunti gli utili della società regionale”.



Quando sarà costituita la nuova società?

“Avevo già stanziato 200 mila euro per procedere. Poi è arrivata l’emergenza sanitaria e tutto è slittato. Non sarei riuscito a spenderli in tempo utile una volta approvata la legge e dunque ho preferito dirottare i fondi altrove, salvo prevedere per il 2021 uno stanziamento di 300 mila euro. Cominceremo un percorso con consulenti specializzati, guardando con attenzione a quanto fatto in Alto Adige. Se tutto va bene la nuova azienda dovrebbe diventare operativa entro il prossimo anno e non si occuperà soltanto di gestire le derivazioni, ma potrà fornire anche energia”.



Il testo affronta anche la questione ambientale, a partire dai grandi invasi o del lago dei Tre Comuni per il quale era stato deciso un tavolo di lavoro. A proposito, che fine ha fatto quel tavolo?

“Non abbiamo purtroppo la bacchetta magica. Per certe situazioni, come il lago in questione, il livello di complessità dei problemi è tale che servirà del tempo, ma stiamo lavorando. Abbiamo risolto molte situazioni e questa amministrazione non è solita rinviare i problemi. Serve del tempo anche perché stiamo affrontando situazioni incancrenite da decenni. A Trieste abbiamo fatto la riconversione della ferriera; a Torviscosa dopo 20 anni sono arrivate le firme per gli accordi sulle bonifiche. Sono percorsi lunghi che richiedono perseveranza e un certo tempo. Anche per il lago dei Tre comuni ci muoveremo allo stesso modo”.



Avete affrontato la questione delle grandi derivazioni, ma quelle piccole sembrano per ora inarrestabili e si parla di molti progetti in attesa.

“Ho accettato di buon grado un ordine del giorno approvato e ampiamente condiviso dal Consiglio regionale nel senso di non autorizzare più piccole derivazioni impattanti sul territorio e che si sorreggono economicamente solo in quanto ci sono gli incentivi. Se ci candidiamo a essere regione pilota verde d’Europa, dobbiamo per forza di cose essere coerenti. Chi propone impianti con le caratteristiche prima descritte finirà per ottenere un diniego”.